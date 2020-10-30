80 جواداً في السباق الأول في «الشارقة لونجين»

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

ينظم نادي الشارقة للفروسية والسباق، بالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل، السباق الأول لمضمار الشارقة لونجين للموسم 2020 -2021، والذي سينطلق في الثانية والربع عصر اليوم على أرض مضمار الشارقة لونجين بالنادي، برعاية شركة لونجين الراعي الرسمي لموسم السباقات، وبدعم من مجلس الشارقة الرياضي ورعاية إعلامية من قناة الشارقة الرياضية، ويشهد السباق مشاركة 80 جواداً مع 6 جياد احتياط، من الخيول العربية الأصيلة ومن الإنتاج المحلي والخيول المهجنة، ويتكون السباق من ستة أشواط لمختلف المسافات والمستويات.

6 أشواط

وينطلق السباق في الثانية والربع بالشوط الأول (شوط مجموعة لونجين سبيريت) وهو مخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة بعمر أربع سنوات فأكبر، لمسافة 1200م، وبجوائز تصل إلى 40 ألف درهم، وبمشاركة 16 جواداً مع وجود 4 خيول على الاحتياط.

ويتبعه الشوط الثاني (شوط مجموعة لونجين هايدرو كونكويست) ومخصص للخيول العربية الأصيلة من إنتاج دولة الإمارات ضمن التصنيف بعمر أربع سنوات فأكبر، لمسافة 1200م، وبجوائز تصل إلى 40 ألف درهم، وبمشاركة 11 جواداً.

ويليه الشوط الثالث (مجموعة لونجين كونكويست) ومخصص للخيول العربية الأصيلة والمبتدئة بعمر 3 سنوات فأكبر، لمسافة 1000م، وجوائز هذا الشوط 40 ألف درهم، وبمشاركة 14 جواداً.

ويتبعه الشوط الرابع (شوط لونجين دولشي فيتا) ومخصص للمبتدئة والمصنفة بعمر أربع سنوات فأكبر، لمسافة 2000 م، وبجوائزه 40 ألف درهم، وبمشاركة 16 جواداً مع وجود جوادين على الاحتياط.‬

ومن ثم الشوط الخامس (شوط مجموعة لونجين ماستر) ومخصص للخيول العربية والمصنفة بعمر أربع سنوات فأكبر، لمسافة 1700م، وجوائزه 40 ألف درهم، وبمشاركة 13 جواداً.‬

ويختتم السباق بالشوط السادس (شوط لونجين سبيريت) ومخصص للمهجنة والمصنفة بعمر ثلاث سنوات وما فوق، لمسافة 1700 م، وهو شوط تكافؤ وتصل جوائزه إلى 40 ألف درهم، وبمشاركة 10 جياد.

إضافات جديدة

وكشف الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق، عن إضافة سباق جديد في سباقات مضمار الشارقة لونجين لهذا العام، على أن يكون مجموع سباقات مضمار الشارقة لونجين هو سبعة سباقات ستكون الانطلاقة اليوم، والختام بالسباق السابع، سباق كأس الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، في 3 أبريل من العام المقبل، وتم تسمية معظم السباقات بأسماء الشيوخ الراعين والداعمين لرياضة الفروسية تكريماً وتثميناً لدورهم الكبير، هذا إلى جانب تسمية مضمار الشارقة «لونجين» للعام الثاني على التوالي يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية مع شركة لونجين العالمية.

إجراءات

وقال سلطان خليفة اليحيائي، مدير عام نادي الشارقة، إن إدارة النادي اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية المعتمدة من وزارة الصحة، وتم أخذ الموافقات من قبل الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والكوارث والأزمات، وإن الحضور فقط لملاك وعارضي الخيل المشاركين ووسائل الإعلام، والتي تأتي من منطلق المحافظة على سلامة الجميع.

وخصصت هيئة الإمارات لسباق الخيل موقعاً إلكترونياً للترشيحات، كما خصصت إدارة النادي جوائز للجمهور الذي سيشاركنا السباق عن بعد.

وسيتابع الجمهور السباق عبر البث المباشر على قناة الشارقة الرياضية ومنصات التواصل الاجتماعي.

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