مزاد جمعية الإمارات للخيول العربية اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تنظم جمعية الإمارات للخيول العربية بنادي أبوظبي للفروسية، مساء اليوم، مزاد الجمعية للخيول العربية الأصيلة، والذي يسبق بطولة الإمارات الوطنية لجمال الخيول العربية، التي تنطلق الأربعاء المقبل بمشاركة كبيرة.

ويضم المزاد 23 خيلاً يشارك معظمها في البطولة، بأسماء المشترين والملاك الجدد، ويتوقع أن يشهد إقبالاً كبيراً من الملاك ومربي الخيول العربية من مختلف مناطق الدولة، ودول المنطقة لمتابعة المزاد، الذي يتضمن مجموعة مميزة من الخيل العربية.

وأكد محمد الحربي المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية أن الجمعية ظلت تحرص على تنظيم هذه المزادات، بهدف إتاحة الفرصة للملاك والمربين لاقتناء خيول جديدة لتطوير إنتاجهم وتجديد الدماء في مرابطهم وإسطبلاتهم.

وأكد الحربي أن جميع الخيول المعروضة مسجلة لدى جمعية الإمارات للخيول العربية، مشيراً إلى أن التسجيل ومعاينة الخيول المشاركة سيكون في العاشرة من صباح اليوم، فيما يبدأ المزاد الساعة الرابعة والنصف عصراً.

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