«البرشاء» يفتتح سباقات موسم مضمار جبل علي اليوم

المصدر: دبي - خالد المهيري

ينطلق اليوم في تمام الساعة الثانية ظهراً موسم سباقات مضمار جبل علي، إذ سيحمل السباق الأول اسم «البرشاء»، برعاية إسطبلات «شادويل» وأذرعتها العالمية.

ويتضمن الحفل 7 أشواط، بمشاركة 68 خيلاً، فيما تبلغ القيمة الإجمالية للجوائز 524 ألف درهم.

ويقام السباق وسط ظروف استثنائية، إذ اتخذت إدارة المضمار الأصفر كل التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا»، والتي تلزم الجميع بارتداء الكمامات وتطبيق التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى غياب الجماهير عن مدرجات المضمار الأصفر، واقتصاره على المعنيين والمشاركين ووسائل الإعلام فقط.

كما أعلن مركز معلومات دبي لسباق الخيل عن إطلاق مسابقة الترشيحات الإلكترونية للجمهور، حرصاً منهم على استمرارية تفاعل محبي المضمار العائلي مع سباقاته.

الشوط الرئيسي

وسيكون الشوط الرابع الرئيسي لمسافة 1400 متر، برعاية إسطبلات «شادويل»، والبالغ قيمة جوائزه 100 ألف درهم، محط أنظار عشاق المضمار الأصفر بمشاركة 6 خيول أبرزها «مقترب» و«حافل» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، و«بلو مارين» لـ«إسطبلات الرشيد»، و«منتخب» لعبد الوهاب مصباح رجب الطريقي، و«ميستري لاند» لبندر مويسان العتيبي، و«تايمز باست» لـ«أبوظبي ريسنج».

الشوط الأول

يشهد الشوط الأول لمسافة 1400 متر، برعاية إسطبلات «شادويل»، والبالغ قيمة جوائزه 64 ألف درهم، مشاركة 10 خيول أبرزها «ريتش آند فيمص» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، و«رايج» و«آر ون» للشيخ راشد بن حميد النعيمي، و«ديريليس إرتوجرول» لسلطان علي، و«جيرنسي» لمحمد خليفة البسطي.

الشوط الثاني

يشارك في الشوط الثاني لمسافة 1400 متر برعاية مزارع «شادويل»، والبالغ قيمة جوائزه 60 ألف درهم، 10 خيول أبرزها «مسالي» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، و«بعلبك» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و«ليدرشيب» لـ«الاتحاد للسباقات»، و«كينجدام أوف دبي» لـ«الكمدة للسباقات».

الشوط الثالث

ويشهد الشوط الثالث لمسافة 1400 متر، برعاية مزارع «ديرنزتاون» والبالغ قيمة جوائزه 96 ألف درهم، مشاركة 10 خيول أبرزها «هاي أون لايف» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، و«فنار» و«الكامل» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، و«جست إيه بيني» و«ميستيك مون» و«اود تو اوتمن» لمحمد خليفة البسطي.

الشوط الخامس

يشارك في الشوط الخامس لمسافة 1200 متر برعاية مزارع «شادويل»، والبالغ قيمة جوائزه 80 ألف درهم، 10 خيول أبرزها «مترفع» و«رافد» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، و«شرم» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و«دالتري» للشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، و«ديلي بوليتن» لـ«فريق القمة للسباقات»، و«ليدي بارما» لعائلة بارما.

الشوط السادس

يشهد الشوط السادس لمسافة 1000 متر برعاية مزارع «ديرنزتاون» مشاركة 10 خيول أبرزها «وات إيه ميتال» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، و«سديد» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و«غط» و«ميلرز هاوس» و«رزق» لمحمد خليفة البسطي.

الشوط الختامي

يشارك في الشوط السابع والختامي للأمسية لمسافة 1950 متراً برعاية إسطبلات «شادويل»، والبالغ قيمة جوائزه 64 ألف درهم، 12 خيلاً أبرزها «فراسربيرج» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، و«مقادير» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، و«هالو» لمحمد خليفة البسطي.

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