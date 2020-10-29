«العزيزة» تتألق في كأس الوثبة ببلجيكا

المصدر: غلين - البيان الرياضي

واصلت الفرس «العزيزة» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، تألقها، وتقديم عروضها الجيدة، حين توجت بطلة لكأس الوثبة ستاليونز بمضمار غلين في مملكة بلجيكا، والذي أقيم أول من أمس، ضمن فعاليات النسخة 12 من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وتأتي إقامة سباق الوثبة، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، تماشياً مع استراتيجية المهرجان، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم على زيادة الاهتمام بالخيل العربي.

وتفوقت «العزيزة» ابنة «منجز» والفرس «قصيلي ثابت»، بإشراف جيمس أوين، وبقيادة ستيف هيلين، بفارق كبير عن وصيفها «الزاركا»، بقيادة جوري بوغارتس، فيما جاء في المركز الثالث «مايسشون دي بيبول»، بقيادة غاري سانشيز.

ويعد الفوز، هو الثاني على التوالي للفرس «العزيزة»، بعد انتصارها في سباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، بمضمار وارجيم.

ويقام المهرجان، بدعم ورعاية دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، بتنسيق من مجلس أبوظبي الرياضي، وبرعاية الشركة الوطنية لإنتاج وتسويق الأعلاف، بصفتها «الشريك الأساسي»، والأرشيف الوطني «الشريك الرسمي»، وطيران الإمارات، بصفتها الناقل الرسمي، ويرعاه أيضاً شركة المسعود للسيارات ـ نيسان، وأريج الأميرات، وكالة عمير للسفريات، وقناة ياس الرياضية، وفيولا كوميونيكيشنز، ونادي أبوظبي للصقارين، والاتحاد النسائي العام، ونادي أبوظبي للفروسية.

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