العين تدشن موسم سباقات الخيول بالدولة الليلة

المصدر: العين- طلحة عبد الله

لأول مرة منذ تدشينه، يفتتح مضمار نادي العين للفروسية والرماية والغولف، موسم سباقات الخيول بالدولة، حيث ستنطلق بداية من الخامسة من مساء اليوم، فعاليات موسم الخيول 2020 - 2021 بالمضمار، وتشهد الليلة 7 أشواط، خصصت أربعة منها للخيول المبتدئة، وشوط واحد للمهجنة الأصيلة، بمشاركة 92 خيلاً، على جوائز مالية تبلغ 500 ألف درهم،.

ويستهل الحفل، كالعادة، بسباق الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة، برعاية مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، بمشاركة 12 خيلاً من المبتدئة، تتسابق لمسافة 1400 متر، وتبرز المهرة «إيه إف نشرة» من خيول النابودة، كمرشح قوي للفوز بهذا الشوط.

وتستمر الإثارة في سباقات المبتدئة بالشوط الثاني، على مسافة 1400 متر، وبمشاركة 15 خيلاً، فيما تمتد مسافة الشوط الثالث لذات الفئة لمسافة 1600 متر، وعلى جائزة مالية 70 ألف درهم، أما الشوط الرابع، الذي تشارك فيه خيول عمر أربع سنوات فما فوق، من الإنتاج المحلي، فيتوقع أن يأتي حافلاً بالإثارة والندية، حيث توجد خيول متميزة، مثل «أشطر» و« طير»، و«جلمود».

في الشوط الخامس لمسافة 1800 متر «تكافؤ»، تنافس ثلاثة من خيول النابودة، للحصول على اللقب، أبرزها الفرس «إيه إف عذبة»، فيما سيكون «معالي الريف» للحمادي، منافساً قوياً، ويتوقع أن تستمر الإثارة في هذا الشوط حتى الأمتار الأخيرة، وخصص الشوط السادس للخيول المهجنة الأصيلة.

حيث تتسابق 9 خيول لمسافة 1000 متر، على جوائز مالية 70 ألف درهم، وتظهر في هذا الشوط، خيول لم تشارك من قبل في المضمار العيناوي. يختتم حفل الأمسية بالشوط السابع، حيث تتسابق الخيول العربية «تكافؤ» لمسافة 1000 متر، على جائزة مالية تبلغ قيمتها 80 ألف درهم، ويبرز «المبهر»، و«جايدي البراق»، و«عارف»، كمرشحين أقوياء في هذا الشوط.

جهوزية

أكد فيصل الرحماني نائب رئيس اللجنة المنظمة، المشرف العام على السباقات بمضمار نادي العين، على جاهزية مضمار نادي العين للفروسية والرماية والغولف، لانطلاقة الموسم الجديد، الذي سيشهد زيادة في برنامج السباقات، بمجموع 14 حفلاً، وذلك ابتداء من اليوم وحتى 9 أبريل 2021، وقال إن جميع السباقات ستقام وفق أعلى معايير السلامة والإجراءات الاحترازية لحماية جميع المشاركين، والعمل على توفير جميع متطلبات النجاح في كافة سباقات الخيول المحلية والدولية، سواءً المهجنة الأصيلة أو العربية الأصيلة، معرباً عن سروره وفخره بانطلاقة موسم الإمارات لسباقات الخيل، من مضمار نادي العين.

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