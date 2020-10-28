«البرشاء» يدشن النسخة 29 لمضمار جبل علي الجمعة

المصدر: دبي - خالد المهيري

برعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، أعلن مضمار جبل علي عن اكتمال كل الاستعدادات لانطلاقة النسخة 29 من موسم المضمار الأصفر، إذ سيحمل السباق الأول للمضمار اسم «سباق البرشاء»، والذي سيقام بعد غد الجمعة، برعاية مؤسسة «شادويل» وأذرعها العالمية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي أقيم لأول مرة عن بعد وسط ظروف استثنائية واحترازية للوقاية من فيروس «كورونا» في قاعة المجلس بمضمار جبل علي، بحضور ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، والمهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل علي، وياسر مبروك من هيئة الإمارات لسباق الخيل، وعدد من المسؤولين.

وتقدم ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بخالص التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، بمناسبة انطلاقة الموسم الجديد لسباقات الخيول بإمارة دبي.

كما تقدم الصايغ بخالص التهاني والتبريكات لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بمناسبة انطلاق موسم سباقات جبل علي.

وأعلن ميرزا الصايغ عن إطلاق سباق باسم الإعلامي الراحل محمد طه، رئيس تحرير مجلة «العاديات» وعضو لجنة سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للخيول العربية تقديراً لما قام به الراحل في خدمة السباقات المحلية والعالمية، وسباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للخيول العربية.

وقال ميرزا الصايغ: «إن القلب مفعم بالأسى لفقدان شخصيتين خلال الشهور الماضية، كان لهما أثر كبير في عملنا في جبل علي، وسباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للخيول العربية، وهما الراحلان محمد طه، والدكتور حسين آل رضا».

وأشاد الصايغ بجهود أعضاء اللجنة المنظمة لسباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للخيول العربية وهم: عبد الله الأنصاري، ومسعود محمد، وتوفيق الداعوق، وقال: «نتعامل كوننا عائلة واحدة، وتأثرنا جميعاً برحيل الراحلين الكبيرين اللذين كان لها الأثر الكبير في سباقات الخيول».

نهج

وتحدث ميرزا الصايغ عن رعاية «شادويل» وأذرعها العالمية لسباقات المضمار العائلي قائلاً: «رعايتنا ووجودنا في مضمار جبل علي هو استمرار لنهج سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية في دعم السباقات المحلية وخصوصاً جبل علي، وسموه أمر بتخصيص 3 سيارات لكل يوم من أيام رعاية سموه لسباقات المضمار الأصفر للإعلاميين تقديراً لهم ولجهودهم».

وعن إنجازات خيول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في السباقات الأوروبية وبالتحديد الإنجليزية، أكد الصايغ أن الإنجازات التي حققتها خيول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم هي كبيرة، كما أن سموه ما زال يتصدر بطولة الملاك في إنجلترا، على الرغم من تأجيل الجهات المختصة في بريطانيا للإعلان إلى 31 ديسمبر المقبل، وليست كما جرت العادة في أكتوبر من كل عام.

وأضاف: «إن هناك خيولاً لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم سيتم نقلها إلى دبي خلال الفترة المقبلة من بريطانيا وإيرلندا».

إشادة

وأشاد ميرزا الصايغ بالإنجازات التي حققتها خيول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وأبرزهم «بطاش» و«نزيف» و«مجبر»، الذي حقق فوزاً مهماً في مضمار «نيوبري».

كما تحدث الصايغ عن سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للخيول العربية، والتي تم إلغاؤها هذا العام بسبب جائحة «كورونا» قائلاً: «إن السبب الرئيسي للتأجيل على الرغم من عودة السباقات في بريطانيا هو أن اللجنة المنظمة تعمل جاهدة طوال السنة، لإبراز فعاليات كثيرة في هذه المضامير.

والتي تثري التفاعل بين الجمهور والرعاة والإعلام والملاك، ولو قمنا بإزالة هذه المكونات فإنه لن يبقى شيء للجنة لتعمله وتسهم فيه وسوف يختفي التفاعل، الذي نرغب به بيننا وبين الجماهير، ولذلك آثرنا وعقب التشاور مع سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في تأجيل السباقات للعام المقبل، وتم تكليفنا بوضع خطة عمل لعودة مهرجانات سموه ابتداء من شهر يونيو المقبل، والتي ستقام في هولندا والسويد وفرنسا وأسكتلندا ومهرجان نيوبري للخيول العربية».

وقال ميرزا الصايغ: «إن هناك فحلاً جديداً في إسطبلات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم هو «محاذر»، الذي اعتزل السباقات مؤخراً عقب مسيرة قوية حافلة بالإنجازات».

وتقدم الصايغ في ختام كلمته بالشكر للمهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل علي والرعاة والإعلاميين والملاك.

رعاية مستمرة

قال ميرزا الصايغ: بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم فإن رعايتنا مستمرة في مضامير أبوظبي والعين والشارقة، وكذلك العاصمة السعودية الرياض ونحن ننتظر فقط تحديد التواريخ للسباقات، وما زلنا على تواصل مع الإخوة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، لتحديد الموعد المناسب.

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