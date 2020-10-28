شريف الحلواني: اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية

المصدر: دبي- البيان الرياضي

تقدم المهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل علي بخالص التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بمناسبة انطلاقة الموسم الجديد لسباقات الخيول بإمارة دبي، راجياً من الله أن يوفقنا تحت رعاية وتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بالمشاركة في إنجاح رياضة سباقات الخيل بالدولة، والوصول بها إلى المستوى المرجو، ولتأكيد الريادة، التي تتميز بها إمارة دبي على المستويين الإقليمي والعالمي.

كما تقدم شريف الحلواني باسم إدارة مضمار جبل علي بخالص الشكر والتقدير لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، الداعم الرئيسي لمضمار جبل علي، إذ سوف ترعى إسطبلات سموه جميع أشواط السباق الافتتاحي.

كما تقدم شريف الحلواني بالشكر إلى ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، الذي كان دائماً من الداعمين للمضمار الأصفر، والذي تفضل بنقل رؤية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بكل فعالية واحترافية.

ترشيحات

وأعلن شريف الحلواني عن افتتاح الموسم بصورة مختلفة، تتماشى مع الوضع الصحي العالمي، عبر الالتزام بالاحتياطات والإجراءات الاحترازية لأعلى مستوى، للوصول إلى بر الأمان بسباقاتنا، داعياً الله عز وجل أن تزول هذه الغمة، وتعود جماهير السباقات إلى سابق عهدها، معلناً عن إطلاق مسابقة الترشيحات عن بعد، متمنياً للجماهير بالاستمتاع بالسباقات خلال النقل التلفزيوني.

كما تحدث شريف الحلواني عن التغييرات، التي طرأت على أرضية المضمار قائلاً:

بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم قمنا خلال توقف الموسم بتغييرات شاملة لتربة مضمار السباق، بعد دراسات هندسية متعددة وتجارب متواصلة، للوصول إلى أفضل الخلطات لمكونات التربة مع إجراء اختبارات معملية عدة بمعامل متخصصة عالمياً ومحلياً، وبعد اكتمال العمل سيظهر مضمار جبل علي بإطلاله جديدة كلياً مع مراعاة السلامة للفرسان والخيول، التي تعشق المضمار الأصفر.

وعن البروتوكول الخاص والإجراءات الاحترازية بالمضمار الأصفر أكد شريف الحلواني أن كل الإجراءات تتماشى مع توجيهات الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، إذ لن يكون هناك وجود للجماهير، والذين هم روح المضمار الأصفر، كما تم اتخاذ عدد من الإجراءات في مناطق الضيافة والمنصة الرئيسية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز