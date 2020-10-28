ياسر مبروك: موسم مثير بمشاركة أقوى الخيول

المصدر: (دبي- البيان الرياضي)

أعرب ياسر مبروك من هيئة الإمارات لسباق الخيل عن توقعاته بأن يكون الموسم الجديد مثيراً، بمشاركة أقوى الخيول، وكشف مبروك عن تفاصيل السباق الأول للمضمار الأصفر، والذي يتضمن 7 أشواط، بمشاركة 69 خيلاً، فيما تبلغ القيمة الإجمالية للأمسية 524 ألف درهم.

وقال ياسر مبروك: إن السباقات ستقام وسط إجراءات احترازية مشددة، إذ ستقوم هيئة الإمارات لسباق الخيل بإصدار البروتوكول الخاص بالإجراءات الخاصة بسباقات الخيول، اليوم، داعياً الجميع إلى التقيد بكل الإجراءات والتعليمات.

وقال ياسر مبروك: إن موسم المضمار الأصفر يتضمن 11 سباقاً، منها 4 سباقات رئيسة وهي «جبل علي للميل»، الذي سيقام في يوم 22 يناير، و«جبل علي ستيكس» و«جبل علي للسرعة» واللذان سيقامان يوم 19 فبراير، وسباق «جبل علي- اليوبيل الفضي» يوم 19 مارس. وتوقع ياسر مبروك أن تكون هناك إثارة في سباقات المضمار الأصفر، نظراً لمشاركة أقوى الخيول خصوصاً الجديدة، والتي تم شراؤها من مزاد هيئة الإمارات لسباق الخيل، والذي أقيم في شهر سبتمبر الماضي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز