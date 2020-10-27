عبدالله القاسمي: رياضة الفروسية مستمرة رغم ظروف «كورونا»

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

كشف الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق عن إضافة سباق جديد في سباقات مضمار الشارقة لونجين لهذا العام ليصبح مجموعها سبعة سباقات.

وأوضح الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي أن تسمية السباقات بأسماء العديد من قياداتنا الرشيدة الراعين والداعمين لرياضة الفروسية بالدولة تأتي تكريماً لأصحاب الأثر الكبير في تطوير رياضة الفروسية في الدولة، وامتداداً للمبادرة التي أطلقناها في المواسم السابقة، وذلك تقديراً وتثميناً وعرفاناً بجهودهم الكبيرة في تطوير الفروسية وسباقات الخيل في الدولة.

وأضاف الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي أنه رغم كل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم إلا أن رياضة الفروسية مستمرة، موجهاً الشكر والتقدير لأبطال «خط دفاعنا الأول» الذين يسهرون على أمن وصحة مجتمعنا، مع تأكيدنا للتقيد بتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية، والتي تستهدف الحد من انتشار «كوفيد 19» للحفاظ على صحة وسلامة الجميع، والتي تعزز رؤية قيادتنا الرشيدة.

إجراءات احترازية

ومن جانبه، أكد سلطان محمد خليفة اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق أن إدارة النادي قامت باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، حيث يقتصر الحضور فقط على ملاك وعارضي الخيل المشاركين ووسائل الإعلام.

وأضاف لقد اعتمدت إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق جميع الإجراءات الاحترازية المعتمدة من وزارة الصحة في كل أنشطة النادي، وتم أخذ الموافقة من قبل الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة الشارقة، وسيتم توزيع معقم اليدين والكمامات على جميع الحضور، كما سيتم قياس درجة الحرارة عند المداخل عبر كاميرات قياس درجات الحرارة، ومراعاة الإجراءات الاحترازية كاملة المتبعة في الدولة.

وأضاف سيتم تعقيم مكان السباق، كما سيتم ترتيب الجلسات مراعاة لشروط التباعد الاجتماعي، وسيقتصر الحضور على المالك المباشر والمدرب والفارس فقط وسائس عن كل جوادين، كما سيحضر عن وسائل الإعلام ممثل واحد فقط لكل جهة إعلامية بأقل عدد ممكن من الحضور، وسيتم توفير البث المباشر للسباق عبر قناة الشارقة الرياضية ومنصات التواصل الاجتماعي.

واختتم: هدفنا الاستمرار بالنشاط بكامل طاقتنا والمحافظة على سلامة الجميع وجمهورنا الوفي سيكون حاضراً افتراضياً، حيث خصصت هيئة الإمارات لسباق الخيل منصات رقمية بدأ العمل بها من الموسم السابق للترشيحات وعلى أمل اللقاء بجمهورنا الوفي.

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