«قمرية» تحلق بكأس الوثبة في أجين

المصدر: (باريس - البيان الرياضي)

حلقت المهرة «قمرية» للخيالة السلطانية العُمانية بإشراف شارل غوردين، وقيادة نونو لوبيز، بلقب كأس الوثبة ستاليونز التي أقيمت أول من أمس بمضمار أجين الفرنسي، ضمن فعاليات النسخة الـ12 لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وتقام سباقات كأس «الوثبة ستاليونز»، تماشياً مع استراتيجية المهرجان، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم.

من ناحية أخرى تتصدر الفرس «العزيزة» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، ترشيحات كأس الوثبة ستاليونز التي تجرى اليوم بمضمار مونس غلين البلجيكي.

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