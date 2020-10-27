مؤتمر صحافي لمضمار جبل علي اليوم

المصدر: (دبي - خالد المهيري)

يكشف مضمار جبل علي، في مؤتمر صحافي استثنائي اليوم، عن بُعد، للمرة الأولى بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس «كورونا»، عن تفاصيل أول سباقات موسم المضمار الأصفر الذي ينطلق الجمعة المقبل، وتم توجيه الدعوات لكافة وسائل الإعلام لمتابعة المؤتمر باستخدام أحدث الوسائل التقنية، حرصاً من إدارة المضمار على استمرار التواصل مع وسائل الإعلام رغم الظروف الحالية.

ومن المتوقع أن يتطرق المؤتمر للبروتوكولات الخاصة بسباقات المضمار العائلي، بالإضافة إلى التغييرات التي طرأت على أرضية المضمار والخيول المشاركة في السباق الأول.

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