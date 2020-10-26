8 نقاط تلخص أحداث الموسم الإنجليزي لسباقات الخيول

المصدر: متابعة - خالد المهيري

حفل الموسم الإنجليزي لسباقات الخيول بعدد كبير من الأحداث المثيرة والذي جعلته موسماً استثنائياً بكافة المقاييس بسبب فيروس كورونا وتبعاتها على قطاع الفروسية في إنجلترا، إلا أن الموسم كذلك شهد سيطرة إماراتية واضحة على السباقات.

«البيان الرياضي» ترصد أبرز الأحداث التي مر بها الموسم الإنجليزي

1. تألق إماراتي

شهد الموسم الإنجليزي تألقاً إماراتياً قوياً في السباقات ابتداء بالنجم المعتزل «غياث» لجودلفين والذي حقق لقب «كورونيشن كب»، مروراً بالإنجازات الكبيرة التي تحققت في مهرجان «رويال آسكوت» والتي كان أبرزها فوز «بالاس بيير» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بلقب «سانت جيمس بالاس ستيكس» وتألق خيول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في المهرجان، وانتهاء بالبطل «أديب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم والذي اقتنص لقب «شامبيون ستيكس» في ختام الموسم.

2. بطولة الملاك

شهدت بطولة الملاك للموسم الإنجليزي سيطرة إماراتية كبيرة، إذ يتصدر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية جدول الترتيب العام، فيما احتلت إسطبلات جودلفين المركز الثاني.

وسيتم الإعلان الرسمي عن الفائز ببطولة المالك في نهاية العام الحالي بسبب استمرار السباقات في بعض المضامير الإنجليزية.

3. فيروس كورونا

كان وباء كورونا هو العنوان الرئيسي للموسم الإنجليزي، وما رافقه من أحداث مثيرة ابتداء من تعليق السباقات في شهر مارس الماضي، وتأجيل السباقات الكلاسيكية لغاية شهر يونيو، والتغييرات المستمرة في خطط العودة والتي أربكها الوباء القاتل، إلا أن المضامير في نهاية المطاف عادت إلى استقبال سباقات الخيول وسط إجراءات احترازية مشددة.

4. غياب الملكة إليزابيث

شهد الموسم الإنجليزي غياب الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا والمملكة المتحدة ودول الكومنولث والعائلة المالكة البريطانية عن حضور سباقات الخيول هذا الموسم بسبب فيروس كورونا، في مشهد لم تألفه السباقات الإنجليزية من قبل.

5. غياب الجماهير

بدت مدرجات المضامير خالية من الجماهير المحبة لسباقات الخيول الإنجليزية بسبب فيروس كورونا، والرغم من محاولات بعض المضامير السماح بدخول عدد بسيط من الجمهور إلا أن إرجاء عملية فتح البلاد وتصاعد أرقام عدد من المصابين بالوباء حال دون ذلك.

6. ثنائي متألق

شهدت السباقات الإنجليزية تألق كل من الفارس توم ماركواند والذي استطاع أن يحقق الفوز بعدد من السباقات المصنفة من الفئة الأولى وكذلك الفارسة هولي دويل التي دخلت التاريخ كأول فارسة تحقق لقب سباق في أمسية «يوم الأبطال» وكذلك اقتناصها للمرة الأولى لقب من الفئة الأولى في الأمسية ذاتها.

7. اعتزال الأبطال

شهد الموسم اعتزال عدد كبير من أبطال السباقات الذين سطروا أسماءهم بمداد من ذهب خلال السنوات الماضية أبرزهم «غياث» لجودلفين والذي ودع المضامير في أوج مجده بعد إصابته بتمزق في العضلات والأسطورة «آنيبل» للأمير خالد بن عبد الله آل سعود صاحب الإنجازات التاريخية في المضامير العالمية.

8. فارس يترجل

وودع عالم الفروسية وسباقات الخيول الفارس الإيرلندي بات سمولين عقب صراع مع سرطان البنكرياس عن عمر ناهز 43 عاماً.

وكان الفارس الراحل قد شخص بمرض السرطان العام 2018، ما أجبره على اعتزال سباقات الخيول رسمياً العام الماضي، والتوجه إلى الأعمال الخيرية المرتبطة بمكافحة سرطان البنكرياس عبر قيامه بعدد من المبادرات المرتبطة بهذا المجال.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز