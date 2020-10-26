ناصر بن حمد يشيد بتعاون الإمارات والبحرين في الفروسية

المصدر: المنامة - البيان الرياضي

أكد الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل ملك البحرين للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، أن العلاقات بين البحرين والإمارات تسير بخطى ثابتة نحو التطوير المستمر في مختلف المجالات وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البحرين، واهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس هيئة الإمارات لسباق الخيل.

وأشار الشيخ ناصر بن حمد إلى أن ملك البحرين يؤكد دائماً اعتزازه الكبير بعمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية الوثيقة التي تجمع بين البحرين والإمارات، وما وصل إليه التعاون والتنسيق المشترك من مستوى متقدم على مختلف المستويات لتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين في كافة المجالات، بما فيها الجوانب الشبابية والرياضية والتي تحظى بترابط قوي وتبادل للتجارب الناجحة، وأشاد بالتعاون في رياضة الفروسية وتوقيع اتفاقية تسمح باستيراد الخيول من البحرين إلى الإمارات للمشاركة في المسابقات المحلية، ما يؤكد التنسيق في سباقات الخيل والقدرة، وقال: «تجمع الفروسية البلدين بقواسم مشتركة وتعاون كبير من خلال تبادل التجارب الناجحة والكوادر الوطنية المدربة، بالإضافة إلى مشاركة الفرسان من البلدين في مسابقات الخيل التي حققت البحرين والإمارات فيها العديد من الإنجازات المتميزة».

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