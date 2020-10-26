«هتّال» يحلق بكأس زايد في تولوز

المصدر: تولوز - البيان الرياضي

لم يتأخر المهر «هتّال» لياس لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، في إبراز مهارته كونه أفضل الخيول في أوروبا، حين حلق بلقب كأس زايد لتحدي البريدرز الكلاسيكي للفئة الأولى، الذي أقيم، أول من أمس، بمضمار تولوز الفرنسي.

وأقيم السباق، تحت مظلة النسخة الـ 12 من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، لتربية واقتناء الخيول العربية، وتسليط الضوء على سباقاتها.

وشارك في سباق كأس زايد لمسافة 2200 متر، البالغ جائزته 45 ألف يورو، والمخصص للخيول العربية الأصيلة في سن 4 سنوات فما فوق، 8 من أفضل خيول أوروبا ذات التصنيف العالي، والحائزة انتصارات كبيرة.

وسجل البطل زمناً وقدره 2:33:70 دقيقة، فيما جاء ثالثاً «سنان» بقيادة جيروم كابري، ويتوقع أن يستهدف «هتّال» سباق جوهرة تاج زايد لمسافة 2200 متر، وجائزته 5 ملايين درهم في 4 ديسمبر المقبل بمضمار نادي أبوظبي للفروسية.

إنجازات

ويملك ابن «مهاب» والفرس الأسطورة «مزنة» سجلاً كبيراً من الانتصارات، ففي سباق بري هيبدرومو دو تولوز لمسافة 2000 متر، تفوق على منافسيه بسهولة، حيث نجح المهر البالغ من العمر 4 سنوات في إثبات أهليته كونه مهراً واعداً.

ومن أبرز انتصارات «هتال» الفوز بسباق الديربي الفرنسي للفئة الأولى لمسافة 2000 متر، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً، وتلاه بالفوز اللافت بسباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة لمسافة 2000 متر للفئة الأولى، بمضمار دونكاستر الإنجليزي.

ويقام المهرجان، بدعم ورعاية دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، بتنسيق من مجلس أبوظبي الرياضي، وبرعاية الشركة الوطنية لإنتاج وتسويق الأعلاف بصفتها «الشريك الأساسي»، والأرشيف الوطني «الشريك الرسمي»، وطيران الإمارات بصفتها الناقل الرسمي، وأيضاً شركة المسعود للسيارات ـ نيسان، وأريج الأميرات، وكالة عمير للسفريات، وقناة ياس الرياضية، وفيولا كوميونيكيشنز، ونادي أبوظبي للصقارين، والاتحاد النسائي العام، وجمعية الإمارات للخيول العربية، ونادي أبوظبي للفروسية.

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