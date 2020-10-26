«دبي لسباق الخيل» يعلن بروتوكولات الإعلاميين

المصدر: دبي - خالد المهيري

أعلن نادي دبي لسباق الخيل عن البروتوكولات الخاصة بالإعلاميين الراغبين بتغطية سباقات مضمار «ميدان» العالمي، والذي ينطلق موسمه في الخامس من الشهر المقبل.

وراعى البروتوكول الإجراءات الاحترازية، التي اتخذتها دولة الإمارات للحفاظ على سلامة الإعلاميين، بسبب فيروس «كورونا».

واشترط البروتوكول على الراغبين في تغطية سباقات المضمار العالمي ارتداء الكمامات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي طوال الوقت، وتخصيص بوابات محددة لدخول الإعلاميين.

كما أظهرت القائمة، التي نشرها نادي دبي لسباق الخيل أن الإعلاميين، الذين حصلوا على الموافقة الإعلامية، وأكملوا النموذج الإعلامي المقدم من قبل النادي هم المسموح لهم بالدخول إلى المضمار، بالإضافة إلى تحديد مقاعد محدودة في المركز الإعلامي .

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