«جمعية الإمارات» تنظّم مزاد الخيول العربية الجمعة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي



تنظم جمعية الإمارات للخيول العربية يوم الجمعة المقبل بنادي أبوظبي للفروسية، مزاد جمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة، ويضم المزاد الذي ينطلق في الرابعة والنصف عصراً 23 خيلاً، ويتوقع أن يشهد إقبالاً كبيراً من الملاك ومربي الخيول العربية لمتابعة المزاد الذي يتضمن مجموعة من الخيل العربية الأصيلة.

وتحرص جمعية الإمارات للخيول العربية دائماً على تنظيم هذه المزادات بهدف تمكين الملاك والمربين وإتاحة الفرصة لهم لاقتناء خيول جديدة لتطوير إنتاجهم وتجديد الدماء في مرابطهم.

يذكر أن مزاد الجمعية يسبق بطولة الإمارات الوطنية لجمال الخيل، التي تستضيفها العاصمة أبوظبي خلال الفترة من 3 إلى 7 نوفمبر 2020، وهي باكورة بطولات الجمعية للموسم الجديد لمنافسات جمال الخيل العربية في دولة الإمارات.

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