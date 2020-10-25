«غنتوت» يبدأ موسمه بحملة «بينك بولو» المجتمعية

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، تقام يوم الجمعة السادس من نوفمبر المقبل المباراة الودية الخيرية، التي تجمع غنتوت (أ) وغنتوت (ب) في مهرجان بينك بولو، ضمن حملة التوعية المجتمعية، التي انطلقت أول أكتوبر الحالي في افتتاح نشاط النادي لموسم 2020 - 2021.

وذكر زايد خليفة الزعابي المدير التنفيذي للنادي أن حملة التوعية بسرطان الثدي، التي بدأ بها نادي غنتوت موسمه تشمل برنامجاً متنوعاً، عبر مختلف وسائل ووسائط التواصل الاجتماعي، على مدى شهر كامل بجانب لقاءات التوعية الصحفية والتثقيفية.

وأضاف الزعابي: «تركز الحملة على أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي ووسائل الوقاية والمعالجة، وعوامل الخطورة المسببة للإصابة وأهمية الفحص المبكر والتشخيص، حيث يحرص النادي سنوياً، وبتوجيهات من قيادته على إقامة حملة التوعية بخطورة المرض، من خلال مهرجانات النادي الرياضية السنوية الخيرية، التي ينظمها بمشاركة كوكبة من نجوم البولو».

وأشار زايد خليفة الزعابي إلى أنه بعد التنسيق مع الجهات المعنية تقرر وضع ضوابط عدة، تبدأ بوصول المشاركين (اللاعبين والطاقم الفني والمنظمين والإداريين والجهات الناقلة للحدث) في النشاط الرياضي أو البطولات لمدخل النادي (البوابة الرئيسية)، حيث يتم التأكد من وجود نتيجة فحص (كوفيد 19) سلبية، ولم يمضِ عليها أكثر من 48 ساعة، ومن ثم قياس درجة الحرارة حسب الطرق المتبعة تنفيذاً للبروتوكول الصحي.

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