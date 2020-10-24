كأس رئيس الدولة للخيول تصل إلى مصر

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تحط سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها 27 الرحال في مصر بعد 8 جولات في المضامير الأوروبية والأمريكية، ويستضيف ميدان سباق نادي أصحاب الجياد بسموحة الجولة التاسعة اليوم. وتقام سلسلة السباقات برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في ظل اهتمام وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ودوره الريادي لإعلاء شأن الخيل العربي الأصيل في أهم وأكبر السباقات العالمية.

ويشهد المهرجان مشاركة 36 خيلاً تمثل نخبة الجياد المصرية تخوض التحدي على ألقاب 6 أشواط بقيمة جوائز تصل إلى 590 ألف جنيه مصري، وذلك بإشراف اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات الكأس الغالية بالتعاون مع الهيئة العليا لسباق الخيل في مصر، ويقام الشوط الأول على كأس الإمارات للجياد العربية المصرية الرابحة سباقاً فأكثر، لمسافة 1400 متر، بجوائز 50 ألف جنيه مصري، بمشاركة 6 خيول، والشوط الثاني على كأس الإمارات للجياد العربية المصرية الرابحة سباقاً أو سباقين بمشاركة 6 خيول لمسافة 1400 متر، والجوائز 60 ألف جنيه مصري، ويشهد الشوط الثالث على كأس الإمارات المخصص للبواني العربية المصرية الرابحة سباقاً أو سباقين، مشاركة 6 خيول لمسافة 1200 متر، بقيمة جوائز 80 ألف جنيه مصري، ويقام الشوط الرابع «الرئيس» على كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، بمشاركة 5 خيول لمسافة 1600 متر، وجائزته 300 ألف جنيه مصري، وسط تنافس نخبة الخيول المصرية وأهم الاسطبلات ومزارع الإنتاج، ويتنافس 5 خيول بالشوط الخامس لمسافة 1400 متر وبمجموع جوائز 50 ألف جنيه مصري، تتنافس على كأس الإمارات للبواني العربية المصرية، ويسدل الستار على المهرجان بالشوط السادس لمسافة 1400 متر على كأس الإمارات للجياد العربية المصرية، بمجموع جوائز 50 ألف جنيه مصري، وبمشاركة 8 خيول.

وأعرب مطر اليبهوني رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة عن فخره بوصول المحطة التاسعة للكأس الغالية إلى محطة مصر، التي تعكس الروابط التاريخية بين الإمارات ومصر، والدور المصري في نجاح سباقاتنا، ونحن فخورون بالتواجد، إيماناً برسالة الكأس الغالية وأهميتها في توفير كافة مقومات النجاح والتطور لجميع ملاك ومربي الخيل في مصر وتعزيز مشاركتهم في سباقاتنا للعام الخامس.

وقال فيصل الرحماني مستشار مجلس أبوظبي الرياضي المشرف العام على سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة: نولي اهتماماً كبيراً بمحطة مصر ونلمس أصداء واسعة من الملاك والمربين والفرسان ووسائل الإعلام بمصر، وتنظيم المهرجان يجسد دعم الإمارات المتواصل لنهضة سباقات الخيل العربي بمصر.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز