«وان رولر» لجودلفين تسعى للتألق في «فيوتشرتي تروفي»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

تشارك خيول الإمارات اليوم في عدد من السباقات الإنجليزية والفرنسية، ففي مضمار «دونكاستر» بإنجلترا، يسعى «وان رولر» لجودلفين إلى تحقيق الفوز بلقب سباق «فيوتشرتي تروفي» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى» بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي. وقال آبلبي: «بالتأكيد سعدنا بفوز «وان رولر» في «أوتم ستيكس»، حينما أحسن التعامل مع الأرضية اللينة، وناسبته النقلة الى مسافة الميل». وأضاف: «ومنذ ذلك السباق تحسنت لياقة، ونحن واثقون بأن تكرار أدائه الأخير سيجعل منه منافساً قوياً في السباق».

التحدي الفرنسي

ومن جانب آخر، يطمح كل من «لابروسا» لجودلفين بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي و«جدومي» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد إلى تحقيق لقب «كرايتريوم انترناشونال» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى» والذي سيقام على مضمار «سان كلود» في فرنسا. وقال آبلبي: «يرتقي لابروسا للمنافسة على مسافة الميل لأول مرة وباعتقادنا أنها تناسبه، وأنا واثق بقدرته على التعامل مع الأرضية، ومشاركته بالسباق تمثل ثقلاً في المنافسة كونه الفائز في المشاركتين اللتين خاضهما حتى الآن».

كما يشارك «بوتانك» لجودلفين في شوط «كرايتريوم دي سان كلود» لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى» بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب أندريه فابر.

وقالت ليزا جين غرافار من جودلفين: «إن بوتانك في جاهزية عالية، وتدريباته كانت مشجعة على الاستعداد لهذا السباق، ويبدو مرتاحاً للركض على هذه الأرضية، لكن ثقتك تظل دائماً أقل في منافسة لخيول صغيرة السن، ولا نعلم بعد إن كانت لديه مستوى القدرات الكافية للفوز بسباق للفئة الأولى، ولكن أندريه جهزه لهذا السباق، وهو مرتاح للغاية من حالة الجواد».

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