كأس زايد طموح «هتّال» في تولوز اليوم

المصدر: تولوز - البيان الرياضي

يحتضن مضمار تولوز الفرنسي عصر اليوم فعاليات كأس زايد لتحدي البريدرز الكلاسيكي للفئة الأولى، فيما يستضيف مضمار لون ستار في دالاس بأمريكا فعاليات كأس الوثبة ستاليونز، ويقام هذان السباقان تحت مظلة النسخة الـ12 من مهرجان منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

ويأتي تنظيم المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، لتربية واقتناء الخيول العربية، وتسليط الضوء على سباقاتها. ويشارك في سباق كأس زايد على مسافة 2200 متر، البالغة جائزته 45 ألف يورو، والمخصص للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق 8 خيول لديها العديد من الانتصارات في سباقات الخيول في أوروبا.

وأقوى الخيول المرشحة للفوز هو المهر غير المهزوم في ثلاثة سباقات «هتّال» لياس لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بإشراف زافير توماس دوميللو، وقيادة اورتيز مندزابل.

وسجل ابن «مهاب» والفرس الأسطورة «مزنة» أول انتصاراته في سباق بري هيبدرومو دو تولوز لمسافة 2000 متر، متفوقاً على أقرب منافسيه بفارق 2,5 طول، وبدأت بعدها نجومية المهر البالغ من العمر أربع سنوات بلفت الانتظار. وسجل «هتال» هذه المرة الفوز بسباق الديربي الفرنسي للفئة الأولى لمسافة 2000 متر مسجلاً رقماً قياسياً جديداً، ليتابع تألقه، ويفوز بسباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة لمسافة 2000 متر للفئة الأولى بمضمار دونكاستر الإنجليزي.

وينافس أيضاً «أمير الزمان» للنجيفي ريسنج وبإشراف دايمن فاتريجانت، وقيادة جودجاي، وسجل الجواد الفوز في آخر مشاركة حين توج بطلاً لسباق «أم الإمارات» بمضمار تاربس.

ويجتذب سباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة (1400) متر البالغة جائزته (11,000) دولار، للخيول في سن ثلاث سنوات فما فوق، (12) خيلاً، بمضمار لون ستار في دالاس وأبرزها المهرة «لارا» لمزرعة روز بروك بإشراف جي توريز. وكانت «لارا» البالغة من العمر ثلاث سنوات والمنحدرة من نسل «منجز» قد خاضت 5 سباقات حققت فيها الفوز مرة والمركز الثاني مرة، وتواجه اليوم المهر «جيم اوفر» لسالم عصام الرومي، وبقيادة أي كونتراس الفائز بسباق من مشاركتين.

وينافس أيضاً «ويستلين ديكسي» للمالك والمدرب روندا ترولي، وقيادة اليخاندرو لاندروس زوتيجا، وتبلغ من العمر أربع سنوات وتنحدر من نسل «باسق الخالدية»، وهناك «وايز كراكر» و«كريم أوف كريم» لماندولين هيل بإشراف جي روتويلر.

ويقام المهرجان، بدعم ورعاية دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، بتنسيق من مجلس أبوظبي الرياضي، وبرعاية الشركة الوطنية لإنتاج وتسويق الأعلاف بصفتها «الشريك الأساسي»، والأرشيف الوطني «الشريك الرسمي»، وطيران الإمارات بصفتها الناقل الرسمي، ويرعى أيضاً شركة المسعود للسيارات ـ نيسان، وأريج الأميرات، وكالة عمير للسفريات، وقناة ياس الرياضية، وفيولا كوميونيكيشنز، ونادي أبوظبي للصقارين، والاتحاد النسائي العام، وجمعية الإمارات للخيول العربية، ونادي أبوظبي للفروسية.

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