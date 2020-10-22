كرنفال كأس دبي العالمي 21 يناير المقبل

المصدر: دبي - خالد المهيري

أعلن نادي دبي لسباق الخيل اكتمال كافة الاستعدادات للموسم الجديد لمضمار «ميدان» العالمي، الذي سينطلق يوم الخامس من شهر نوفمبر المقبل، وفق الإجراءات والمعايير التي اتخذتها دولة الإمارات للوقاية من فيروس كورونا، حيث سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل في الأيام المقبلة.

كما كشف نادي دبي لسباق الخيل عن موعد انطلاقة كرنفال كأس دبي العالمي، الذي سيقام ابتداءً من 21 يناير إلى 25 فبراير من العام المقبل، فيما ستقام أمسية «سوبر ساترداي» يوم السادس من مارس.

وأضاف النادي أن كافة السباقات ستتبع الإجراءات الصحية المعمول بها في الدولة، التي تتضمن الفحص الحراري وتطبيق التباعد الاجتماعي.

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