مربط دبي يعزز قيادته الإنتاجية للخيول العربية الأصيلة مع انطلاقة الموسم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عزز مربط دبي للخيول العربية، قيادته الإنتاجية للخيول العربية الأصيلة مع انطلاقة الموسم الجديد، وذلك خلال حدثين أكد من خلالهما تميز إنتاجه بالإنجازات وبالطلب عليه محلياً وخارجياً.

فقد تميزت خيول مربط دبي المنتجة داخل أسوار المربط بسيطرتها على نتائج بطولة السلالة المصرية في مهرجان الشارقة للجواد العربي باكورة بطولات الموسم، حيث تمكن من إحراز ثلاث ذهبيات وفضية، محتفظاً بإنجازه القياسي الذي حققه الموسم الماضي في البطولة نفسها بثلاث ميداليات ذهبية وفضيتين، وهو يعتبر إنجازاً قياسياً تاريخياً يضاف إلى سلسلة من الأرقام القياسية التي يحتفظ بها المربط، محلياً ودولياً.

منافسات

وتمكن مربط دبي من السيطرة على مجريات منافسات قوية شهدتها البطولة، وسجل إنتاج المربط من الفحل رويال كالورز بصمته المعتادة، فقد توشح مربط دبي بذهبيته الأولى مع المهرة دي أميرية، وهي من الفحل عصفور الوعب والفرس رويال أميرة، وأعقبتها المهرة دي عفاف وهي من الفحل رويال كالورز والفرس دي عفاف بوصافة وميدالية فضية.

كما سيطر على مجريات منافسات المهور، المهر دي سكر وهو من الفحل عصفور الوعب والفرس دي عفاف محرزاً ميدالية ذهبية، قبل أن يستأسد الفحل دي حيدر ابن الفحل رويال كالورز والفرس هارتس إمبريس على بطولة الأفحل وينال ذهبية.

إنتاج

كما أثبت إنتاج مربط دبي للخيول العربية محافظته على القيمة الأعلى لإنتاجه في مزادات الخيول، وذلك بعدما سجل أعلى قيمة لبيع خيل من إنتاجه في مزاد الشارقة للخيول العربية الأصيلة عقب البطولة، حيث حققت المهرة «دي ريدا» من الفحل العالمي إف إيه إل رشيم والحائزة ذهبية بطولة الفجيرة للجواد العربي أعلى سعر في المزاد بلغ 100 ألف درهم.

ودأب إنتاج مربط دبي من الأسطورة الحية للإنتاج العالمي المعاصر الفحل إف إيه إل رشيم ومن الفحل العالمي رويال كالورز، على تسجيل أعلى قيمة خلال أغلب المزادات، وكان آخرها في الموسم الماضي بمزاد لؤلؤة دبي للخيل 2019.

مكانة

أعرب المهندس محمد التوحيدي، المشرف العام، مدير عام مربط دبي للخيول العربية، عن سعادته البالغة بالانطلاقة المتميزة لإنتاج المربط مع بداية الموسم الجاري، معتبراً باكورة بطولات الموسم بطولة السلالة المصرية بمهرجان الشارقة للجواد العربي، محطة مضيئة في مسيرة الإنجازات الذهبية للإنتاج المحلي.

وقال التوحيدي: «الإنجاز الذهبي الثلاثي للمربط تأكيد للمكانة التي يحتلها محلياً وعالمياً. هذا الحضور المتميز لإنتاجنا المحلي يؤكد مكانته الذهبية في هذه البطولة هو بشرى خير ذهبية لموسم جديد سيكون حافلاً بالتعبير عن الإمكانيات العملية والنوعية التي يتواصل تأثيرها الإيجابي على تطوير الخيل العربية بوتيرة قوية تبعث الاطمئنان على مستقبل الخيل العربية».

وأضاف التوحيدي: «لم تكن الظروف الصحية العامة حائلاً أمام الإقبال على إنتاج مربط دبي خلال المزاد الأخير بالشارقة، ولقد شاهدنا حرصاً من الملاك والمربين من الداخل والخارج، على اقتناء خيول تحمل علامة دبي التي تحتفظ بالقيمة الأغلى والأجود».

ثقة

عبّر عبد العزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي، عن سعادته الكبيرة بالإنجاز الذهبي لإنتاج مربط دبي والإقبال عليه من قبل المرابط الوطنية والدولية، نظراً للثقة التي يتمتع بها في تحقيق أهدافهم الإنتاجية وتطوير إمكانياتهم من جودة الخيول العربية، وقال:

«لا شك أن السمعة العالمية للمربط تظل عاملاً جاذباً لمن يستهدف الجودة العالية. إن هذا الإنجاز في البطولات وفي المزادات يضع مربط دبي في المكان المناسب لقيادة إنتاج الخيل العربية، ويعمق ما تم تحقيقه من تطور وإنجازات في السنوات الماضية».

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