«أفجان» يحلّق بلقب «كأس زايد» في السويد

المصدر: ستوكهولم - البيان الرياضي

حلق الجواد «أفجان» للمالكة والمدربة ماريا هاجمان إريكسون، بلقب كأس زايد، على مضمار برو بارك في السويد، وتوج «فورجهيل شيكو» بلقب كأس «أم الإمارات»، فيما خطف «جاندالف دوبومبادور» للنجيفي ريسنج كأس الوثبة ستاليونز، بمضمار كابينيللي الإيطالي، وأقيمت السباقات، أول من أمس، تحت مظلة النسخة 12 من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وتأتي إقامة سباقات المهرجان تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وأكد الجواد «أفجان» بقيادة كارلوس لوبيز جدارته بالفوز السهل، الذي حققه في سباق كأس زايد لمسافة 1750 متراً، متفوقاً بفارق 1.5 طول ومسجلاً زمناً وقدره 1:59:90 دقيقة.

وجاء في المركز الثاني «مهيمن» لمدرسة تعليم القدرة، بإشراف أنيللي أريكسون، وبقيادة أندرياس دالبارك، فيما جاء في المركز الثالث «لزوم الخالدية» للمالكة والمدربة ماريا هاجمان أريكسون، وقيادة اليون شافيز.

صراع مثير

ومن ناحية أخرى، توج «فورجهيل شيكو» لأن بنتنج فاليري، بإشراف أي بوت وبقيادة سيلفاتوري سولاس، بطلاً لسباق كأس «أم الإمارات» لمسافة 2000 متر، في مضمار كابانيللي الإيطالي بعد صراع مثير.

وجاء فوز الجواد المنحدر من نسل «هلال الزمان» بفارق 0.75 طول عن «امور» لكلوديا دي كابريل، وقيادة دومنيك انتونيو ميغيلي، فيما جاء في المركز الثالث المرشح الأول «زوي دو جالورا» لجي بيكوني، وقيادة انتونيو فريزو.

وخطف الجواد غير المهزوم «جاندالف دو بومبادور»، لمالكه النجيفي ريسنج، بإشراف أي بوت، وقيادة الفارس أنطونيو فريزو، لقب كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1800 متر، وجاء في المركز الثاني «بادولير» لكلوديا دي كابريل، وقيادة سي فوشي، فيما جاء في المركز الثالث المهرة «بيلاجويا» لجي تاكوري، وبقيادة ام روسيني.

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