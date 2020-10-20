الأسطورة «غياث» لجودلفين يودع المضامير العالمية

المصدر: (متابعة - خالد المهيري)

أعلنت إسطبلات جودلفين، اعتزال الجواد الأسطوري «غياث» بعد مسيرة حافلة بالإنجازات القوية وتحويله للتهجين في مزرعة كيلدانغن في إيرلندا، وقال بيان رسمي من الإسطبل، «إنه خلال تدريبات «غياث» الروتينية، أحس الجواد بالألم، وعقب الفحص البيطري تم اكتشاف إصابته في العضلات».

وكان «غياث» حقق 9 ألقاب من أصل 13 مشاركة، ولمع نجمه الموسم الحالي، إذ ظفر بأربعة ألقاب 3 منها من الفئة الأولى أبرزها «كورونيشن كب» و«كورال اكليبس»، و«جودمونت إنترناشونال ستيكس»، وكان من المقرر مشاركته في سباقات «بريدرز كب» بأمريكا إلا أن قرار الاعتزال حال دون ذلك.

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