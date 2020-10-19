«دريدا» لمربط دبي الأعلى نجمة «مزاد الشارقة»

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

حققت المهرة «دريدا» من إنتاج مربط دبي للخيول العربية الأصيلة أعلى سعر، إذ بلغ 100 ألف درهم خلال مزاد الشارقة للخيول العربية الأصيلة، الذي أقيم، أول من أمس، وقد تم بيع المهرة إلى ماجد بن عبد الرحمن الفريان من المملكة العربية السعودية، ويذكر أن المهرة «د ريدا» بنت الفحل العالمي أيه أف الرشيم قد فازت بذهبية المهرات بعمر سنة في بطولة الفجيرة للجواد العربي لعام 2018.

المزاد حقق نجاحاً كبيراً، وتم بيع 70% من جملة الخيول المعروضة في المزاد المصاحب «لمهرجان الشارقة للجواد العربي» السلالة المصرية بنسخته الرابعة عشرة، ووصلت قيمة الخيول المباعة في المزاد إلى مليون و489 ألف درهم، وبلغ عدد الخيول المشاركة 75 جواداً عربياً.

وقال سلطان محمد اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق: إن الحضور الكبير لملاك الخيول علامة واضحة على أن المزاد في كل عام يحقق هدفه.

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