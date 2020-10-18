«أديب» بطل «شامبيون ستيكس» في ختام الموسم البريطاني

المصدر: متابعة - خالد المهيري

ضرب «أديب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقوة في ختام الموسم البريطاني عندما ظفر بلقب «شامبيون ستيكس» لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى» والذي أقيم على مضمار «آسكوت» مواصلاً بذلك انتصارات البطل المميزة في المضامير العالمية بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب وليام هاجس.

واقتنص «ذا ريفلينانت» لاسطبل «الأصايل» العائد لسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان لقب الشوط الرابع «كوين إليزابيث الثانية ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى» بقيادة الفارس بيير شارل بودو وإشراف المدرب فرانسيس جرافار. وفي باقي أشوط الأمسية، حقق «تروشان» لقب الشوط الأول «بريتش شامبيونز لونغ ديستانس كب» لمسافة 3200 متر «الفئة الثانية» بقيادة الفارسة هولي دويل وإشراف المدرب آلان كينج.

كما ظفر «جلين شيل» بلقب الشوط الثاني «بريتش شامبيونز سبرينت ستيكس» لمسافة 1200 متر «الفئة الأولى» بقيادة الفارسة هولي دويل وإشراف المدرب آرتشي واتسون. واقتنصت «وندرفل تونايت» لقب الشوط الثالث «بريتش شامبيونز فيلليز آند ميرز ستيكس» والمخصص للمهرات والأفراس لمسافة 2400 متر «الفئة الأولى» بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب ديفيد منويسيه.

وذهب لقب «بالمورال هانديكاب» لمسافة 1600 إلى «نجورد» بقيادة الفارس توم ماركواند.

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