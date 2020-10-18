«مربط دبي» يسطع في مهرجان الشارقة للجواد العربي

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

حصد مربط دبي للخيول العربية الأصيلة 4 كؤوس منها 3 كؤوس ذهبية والرابعة كأس فضية، جاء ذلك في ختام مهرجان الشارقة للجواد العربي «السلالة المصرية» أول من أمس والذي حظي برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وشهد اليوم الختامي للمهرجان الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس الدائرة المالية بالشارقة والشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق والدكتور غانم الهاجري أمين عام اتحاد الإمارات للفروسية، ومحمد التوحيدي مدير عام مربط دبي للخيول العربية، وعبد العزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي، وسلطان محمد خليفة اليحيائي مدير عام نادي الشارقة، ومحمد سالم المحمود ممثل هيئة المنطقة الحرة بمطار الشارقة الدولي.

وتوج مربط دبي بثلاث كؤوس ذهبية من خلال «دي اميرية» بفوزه بالمركز الأول ببطولة المهرات، والكأس الذهبية الثانية من خلال «دي سكر» بفوزه بالمركز الأول ببطولة المهور، والكأس الذهبية الثالثة بواسطة الفحل «دي حيدر» بفوزه بالمركز الأول ببطولة الفحول، والكأس الرابعة فضية بواسطة المهر «دي عفايف» وصيف بطولة المهور.

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