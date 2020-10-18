«كأس زايد» يجتذب النخبة في السويد

المصدر: استوكهولم - البيان الرياضي

يحتضن مضمار برو بارك بالعاصمة السويدية استوكهولم اليوم، فعاليات «كأس زايد» البالغ جائزته المالية نحو 25 ألف يورو بمشاركة نخبة الخيول، فيما يستضيف مضمار كابانيللي الإيطالي فعاليات سباق «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، البالغ جائزتها المالية 11 ألف يورو، وتقام هذه السباقات تحت مظلة النسخة الثانية عشرة من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

ويأتي تنظيم هذه السباقات تشجيعاً ودعماً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، لسباقات الخيول العربية والترويج لتراث الإمارات.

ويجتذب كأس زايد للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق لمسافة 1750 متراً، (9) من نخبة الخيول في السويد التي حققت نتائج جيدة على الساحتين المحلية والدولية أبرزها المرشح الأول «أيمن».

ويقود «أيمن» البالغ تصنيفه 81 الفارس فردريك جينتزكي، وينافسه على اللقب «أفجان» بقيادة كارلوس لوبيز، و«لزوم الخالدية» بقيادة اليون شافيز.

ويستقطب سباق سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات لمسافة 2000 متر، 4 خيول في سن أربع سنوات فما فوق.

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