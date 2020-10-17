غدا .. مضمار "كابانيللي" الإيطالي يستضيف سباق "أم الإمارات".. وكأس زايد يجذب النخبة في السويد

المصدر: وام

يحتضن مضمار "برو بارك" بالعاصمة السويدية ستوكهولم عصر غد الأحد، فعاليات كأس زايد، البالغ جائزته المالية 250 ألف كرونا سويدية، فيما يستضيف مضمار "كابانيللي" الايطالي فعاليات سباق "أم الإمارات" سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك.

ويقام السباقان ضمن منافسات النسخة الثانية عشرة من مهرجان منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، التي تقام تشجيعا ودعما من سموه، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية لسباقات الخيول العربية والترويج لتراث الإمارات.

ويجتذب كأس زايد للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق لمسافة 1750 متر، تسعة من نخبة الخيول في السويد التي حققت نتائج جيدة على الساحتين المحلية والدولية أبرزها المرشح الأول "أيمن".

ويقود "أيمن" الفارس فردريك جينتزكي، وينافسه على اللقب "افجان" بقيادة كارلوس لوبيز، و"لزوم الخالدية" بقيادة اليون شافيز، وجميع هذه الخيول للمالكة والمدربة ماريا هاجمان اريكسون، فيما يسعي لقلب الطاولة على المرشحين الجواد "مهيمن" لـ" أي إي" لقيادة سباقات القدرة، بإشراف انيللي اريكسون بجورساس، وبقيادة الفارس اندرياس تابيا دالباك.

ويستقطب سباق سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات لمسافة 2000 متر، 4 خيول في سن أربع سنوات فما فوق، تتنافس على اللقب بالمضمار العشبي، ويتصدرها "زوي دي جالورا" بقيادة الفارس المعروف انطونيو فريزو.

وكان "زوي دو جالورا" قد خاض أربع مشاركات حقق خلالها الفوز مرة، والمركز الثاني مرة، والمركز الثالث مرتين.

وينافس على اللقب "امور" بقيادة دومنيك ميجلي انطونيو، الفائز مرة والذي لم يخرج من مراكز الصدارة في آخر ثلاث مشاركات، و"ايكويلا نيرا" بقيادة اليساندرو فيوري، الفائز في مسافة 1500 متر. ويكمل القائمة "فورجهيل شيكو" بقيادة سلفاتوري سولاس، الذي حل في المركز الثاني في آخر مشاركة.

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