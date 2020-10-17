تألق «دي أميرة» و«دي سكر» في «الشارقة للجواد العربي»

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

أظهرت مهرات ومهور مربط دبي للخيول العربية تميزاً في اليوم الأول لمهرجان الشارقة للجواد العربي «السلالة المصرية» بنسخته 14 الذي انطلق أول من أمس من خلال تألق «دي أميرة» و«دي سكر»، أقيم المهرجان بتنظيم نادي الشارقة للفروسية والسباق في الميدان الرملي بالنادي بالتعاون مع جمعية الإمارات للخيول العربية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي «سيف زون» الراعي الرسمي.

ويحظى المهرجان برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتشارك فيه 79 خيلاً من أنقى الخيول العربية، ويحسب للمهرجان اعتماده الرسمي من قبل الهيئة الأوروبية لمسابقات الخيل العربية الأصيلة «الإيكاهو».

وشهد اليوم الأول الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس الدائرة المالية بالشارقة، والشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، والدكتور غانم الهاجري، ومحمد التوحيدي مدير عام مربط دبي للخيول العربية وعبد العزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي للخيول العربية، وسلطان محمد خليفة اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق، ومحمد سالم المحمود ممثل هيئة المنطقة الحرة بمطار الشارقة الدولي.

القسم الثاني

وحصدت المهرة «دي أميرة» من مربط دبي المركز الأول في القسم الثاني في الشوط المخصص للمهرات بعمر 1 ـ 3 سنوات بمجموع 92 نقطة، وحلت ثانية «دي كحيلة» لمربط دبي بمجموع 91,67 نقطة، والثالثة المهرة «كحيلة الزبير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي بمجموع 91,50 نقطة.

الأفراس

وفازت الفرس «أمنية الهيثم» لمالكها هيثم سعيد بالمركز الأول بالقسم الأول في الشوط الثاني المخصص للأفراس بعمر 4 سنوات فأكبر بمجموع 92 نقطة، وحلت ثانية «شما آل شافي» من مربط شافي بمجموع 91,83 نقطة، و«توينكلتز» للشيخة علياء بنت سلطان بن أحمد القاسمي ثالثة بمجموع 91,33 نقطة.

وحصدت المركز الأول بالقسم الثاني لنفس الشوط الفرس «الاريام عنايا» من إسطبلات الاريام بـ 93,33 نقطة، تليها «رشيدة الزبير» للشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني بـ 92,83 نقطة ثم «اس جي روضة» لمالكها محمد الكندي بـ92,33 نقطة.

صدارة

وتألق المهر «دي سكر» لمربط دبي للخيول العربية متصدراً القسم الأول للشوط الثالث والمخصص للمهور بعمر 1 – 3 سنوات بمجموع 91,33 نقطة، وحل ثانياً «الاريام آني» من إسطبلات الاريام بـ 90,67 نقطة ثم «شاهد الزبير» للشيخ سلطان بن عبد الله بن محمد آل ثاني بـ 90,50 نقطة.

وفاز بالمركز الأول في القسم الثاني لنفس الشوط المهر«ريعان الريماس» لمالكه اركان الكبيسي بمجموع 91,33 نقطة، وحل ثانياً «فرند الريماس» لنفس المالك ، ثم «باسل الزبير» لمالكه عمار الدرمكي.

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