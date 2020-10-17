خيول الإمارات في تحدّي «شامبيون ستيكس» اليوم

المصدر: متابعة - خالد المهيري

يسدل الستار اليوم على موسم السباقات الإنجليزية عبر أمسية «شامبيون ستيكس» والذي سيقام على مضمار «آسكوت» العريق في إنجلترا بمشاركة أبرز الخيول الإماراتية والعالمية.

وسيكون الشوط الخامس الرئيسي «شامبيون ستيكس» لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى» محط أنظار محبي السباقات حول العالم نظراً لمشاركة أقوى الخيول في هذا الشوط تتقدمهم «ماجيكال» حاملة لقب النسخة الماضية والمرشحة الأولى للقب بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين، والتي ستدخل في صراع شرس مع وصيف النسخة الماضية «أديب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب وليام هاجس، وبطل الديربي الفرنسي «مشرف» للأمير عبد الرحمن بن عبدالله الفيصل بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب جون غوسدن.

كما سيشارك في الشوط «لورد نورث» لسمو الشيخ زايد بن محمد بن راشد آل مكتوم للسباقات بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب جون غوسدن، و«سان دوناتو» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس أندريا أتزيني وإشراف المدرب روجر فاريان، و«ديزرت انكاونتر» لعبدالله المنصوري بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب ديفيد سيمكوك.

«لونغ ديستانس»

وستكون البداية مع الشوط الأول «بريتش شامبيونز لونغ ديستانس كب» لمسافة 3200 متر «الفئة الثانية» بمشاركة 13 خيلاً أبرزها المرشح الأول «سترادي فيرياس» بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب جون غوسدن.

وتشارك خيول الإمارات في هذا الشوط عبر «مايلدينبرجر» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس فراني نورتون وإشراف المدرب مارك جونستون، و«فجيرة برنس» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس أندريا أتزيني وإشراف المدرب روجر فاريان، و«دوبيس أفر» لمحمد بالعبيدة، بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب تشارلي فيلوز.

«سبرينت ستيكس»

يشهد الشوط الثاني «بريتش شامبيونز سبرينت ستيكس» لمسافة 1200 متر «الفئة الأولى» مشاركة 17 خيلاً أبرزها «كيب بايرون» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بقيادة الفارس أندريا اتزيني وإشراف المدرب روجر فاريان، والمرشح الأول «دريم أوف دريمز» لسعيد سهيل بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدرب السير مايكل ستاوت، و«دبي ستيشن» لأحمد الشيخ وشركائه بقيادة الفارس دانيال تود هوب وإشراف المدرب كارل بيرك.

شوط المهرات

تشارك في الشوط الثالث «بريتش شامبيونز فيلليز آند ميرز ستيكس» والمخصص للمهرات والأفراس لمسافة 2400 متر «الفئة الأولى» 12 مهرة أبرزها «وندرفل تونايت» بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب ديفيد مينويسييه، و«فرانكلي دارلينغ» بقيادة الفارس روبرت هافلين وإشراف المدرب جون غوسدن.

«كوين إليزابيث»

ويشهد الشوط الرابع «كوين إليزابيث الثانية ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى» مشاركة 14 خيلاً أبرزها «دارك فيشن» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب مارك جونستون، و«بالاس بيير» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب جون غوسدن، و«نزيف» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب جون غوسدن، و«ملثم» المملوك أيضاً لسموه بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب روجر فاريان، و«ذا ريفلينانت» لإسطبل «الأصايل» بقيادة الفارس بيير شارلس بودوت وإشراف المدرب إف إتش جرافارت، و«روسمان» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس أندريا أتزيني وإشراف المدرب روجر فاريان، و«سنشري دريم» لعبدالله بالحب بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد.

التحدي الأسترالي

ومن جانب آخر، تخوض خيول جودلفين تحدياً قوياً في أستراليا إذ تشارك في سباق «ذا إيفرست» لمسافة 1200 متر، والذي يعد أغنى السباقات العشبية في العالم ويقام على مضمار «راندويك». ويمثل الإسطبل الأزرق «بيفواك» بقيادة الفارس جلين بوس، و«تريكينغ» بقيادة الفارس جوش بار وكلاهما تحت إشراف المدرب جيمس كمنجز.

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