«دي عفاف» لمربط دبي تتأهل لنهائي مهرجان الشارقة

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

نالت المهرة «دي عفاف» لمربط دبي للخيول العربية الأصيلة المركز الأول في الشوط الافتتاحي لمهرجان الشارقة للجواد العربي، السلالة المصرية، بنسخته الرابعة عشرة، «شوط المهرات بعمر سنة حتى 3 سنوات»، بمجموع نقاط 91.67، ونالت المهرة «بسمة العز» لمربط العز للخيول العربية الأصيلة المركز الثاني بمجموع نقاط 91.33، وحققت «مهجة الريماس» لسيف خليفة المهيري المركز الثالث بـ91.17 نقطة، وتوج الفائزين محمد المحمود ممثل هيئة المنطقة الحرة بمطارالشارقة الدولي، وسلطان اليحيائي، مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق، وتسلم جائزة «دي عفاف» عبد العزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي.

وتختتم اليوم، عروض جمال المهرجان، والذي ينظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق، بمشاركة 79 جواداً من مختلف مرابط وأندية وإسطبلات الدولة، ويقام بالتعاون مع هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي «سيف زون»، الراعي الرسمي للمهرجان، وبالتعاون مع جمعية الإمارات للخيول العربية.

وتبدأ فعاليات اليوم الختامي، بالشوط الرابع، وهو شوط الفحول بعمر 4 سنوات فأكبر، بمشاركة 15 جواداً من الفحول، ويليه أشواط بطولة المهرات وبطولة الأفراس، وبطولة المهور وبطولة الفحول.

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