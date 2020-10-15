نادي ومنتجع الحبتور جاهز للموسم الجديد

المصدر: (الشارقة- فائز بجبوج)

بات نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية جاهزاً لانطلاق الموسم الجديد، حيث ستفتتح بطولات البولو يوم الجمعة 23 أكتوبر الجاري، وستقام العديد من البطولات ذات «الهانديكاب» التصنيف المنخفض والمتوسط والعالي على مدار الموسم.

وسيكون جمهور وعشاق اللعبة بالإمارات والمنطقة على موعد مع سلسلة كأس دبي الذهبية للبولو بداية من 22 يناير، والتي تتضمن كأس دبي الفضية وكأس دبي الذهبية واللتين يصل فيهما الهانديكاب إلى 18 جول، حيث تحظى بمشاركة أفضل نجوم اللعبة في العالم إلى جانب العديد من البطولات مثل كأس البولو ماسترز وكأس دبي للتحدي وكأس دبي.

ويتميز نشاط الفروسية لهذا الموسم بسلسلة من مسابقات لقفز الحواجز المقرر إجراؤها شهرياً اعتباراً من أكتوبر مع مسابقات الترويض الشهرية اعتباراً يناير 2021، وتوجد العديد من معسكرات الخيول للترحيب بالراغبين في معرفة المزيد عن الفروسية من الأرض وعلى السرج.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز