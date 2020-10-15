«الشارقة للجواد العربي السلالة المصرية» ينطلق اليوم

المصدر: (الشارقة- فائز بجبوج)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق اليوم منافسات مهرجان الشارقة للجواد العربي- السلالة المصرية، بنسخته الرابعة عشرة.

والذي ينظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق على مدار يومين، ويشهد مشاركة 79 جواداً من مختلف مرابط وأندية وإسطبلات الدولة.ويقام المهرجان بالتعاون مع هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي- سيف زون- الراعي الرسمي للمهرجان، وبالتعاون مع جمعية الإمارات للخيول العربية والمهرجان معتمداً من قبل الهيئة الأوروبية لمسابقات الخيل العربية الأصيلة «الإيكاهو»،

تنطلق الفعاليات الرابعة ظهر اليوم بالشوط الأول، وتبدأ فعاليات اليوم الثاني والختامي غداً بالشوط الرابع المخصص للفحول بعمر أربع سنوات فأكبر.

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