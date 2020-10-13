«أمير الزمان» بطل كأس «أم الإمارات» بتاربس

المصدر: تاربس - البيان الرياضي

توج الجواد «أمير الزمان» للنجيفي ريسنج، بطلاً لسباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» لمسافة 2300 متر، والذي أقيم أول من أمس، بمضمار تاربس الفرنسي.

ضمن فعاليات النسخة الـ12 من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد العالمي للخيول العربية الأصيلة. ويأتي تنظيم المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة.

وانتزع الجواد القوي البالغ من العمر أربع سنوات والمنحدر من نسل «هلال الزمان»، بإشراف دايمين فاتريجانت، وبقيادة غوليوم جودجاي، اللقب بفارق طول، بعد صراع مع وصيفه «جفار دو بروجريه» بإشراف فردريك سانشيز، وقيادة ماثيو بيلتان.

وقطع البطل مسافة السباق البالغة 1900 متر بزمن وقدره 2:38:90 دقيقة، فيما جاء ثالثاً «نو أند نو الموري» بإشراف دايمين فاتريجانت، وقيادة الفارسة كلارا كورنيت.

ومن ناحية أخرى، خطف الجواد «كونشيتا»، لمالكه ومدربه بيتر ديكريس، بقيادة الفارسة البلجيكية آنا فان دين تروست، لقب كأس الوثبة ستاليونز للسرعة لمسافة 1200 متر «رملي»، والذي أقيم بمضمار جاكرسروه في السويد.

وجاء السباق، حافلاً بالإثارة والتشويق، حيث جاء فوز البطل البالغ من العمر خمس سنوات، والمنحدر من نسل «ايه اف البحر» بفارق طول عن«توب مدينا» بإشراف شارلوت غوس، وقيادة جوزفين انجفارسون.

وسجل البطل زمناً وقدره 1:20:60 دقيقة، فيما جاءت «كليوباترا» بإشراف انيللي اريكسون، وقيادة اليون شافيز ثالثة.

ويقام المهرجان، بدعم ورعاية دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، بتنسيق من مجلس أبوظبي الرياضي، وبرعاية الشركة الوطنية لإنتاج وتسويق الأعلاف بصفتها «الشريك الأساسي»، والأرشيف الوطني «الشريك الرسمي»، وطيران الإمارات، وشركة المسعود للسيارات ـ نيسان، وأريج الأميرات، وكالة عمير للسفريات، وقناة ياس الرياضية، وفيولا كوميونيكيشنز، ونادي أبوظبي للصقارين، والاتحاد النسائي العام، ونادي أبوظبي للفروسية.

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