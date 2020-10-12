«آنيبل» تودع المضامير العالمية

المصدر: متابعة - خالد المهيري

كما كان متوقعاً، أعلن اليوم عن اعتزال النجمة الأسطورية «آنيبل»، للأمير خالد بن عبد الله آل سعود، عقب مسيرة طويلة في سباقات الخيول العالمية، حققت فيها عدداً من الإنجازات التي لا تنسى.

وقال البيان الصادر من إسطبلات «جودمونت»، إن الأمير خالد بن عبد الله آل سعود، قرر إنهاء مسيرة البطلة على المضامير، وتحويلها إلى الإنتاج، بعد التشاور مع المدرب جون غوسدن، وتيدي جريمثورب مدير السباقات في الإسطبلات.

وكان المدرب جون غوسدن، قد أعلن الأسبوع الماضي، عقب خسارة البطلة سباق «الآرك» الفرنسي بمضمار «لونغشامب»، بأن الخيارات المطروحة، إما الاعتزال أو المشاركة في سباق الـ «شامبيون ستيكس»، والذي سيقام على مضمار «آسكوت» العريق في إنجلترا، يوم السبت المقبل.

وسجلت «آنيبل» عدداً كبيراً من الإنجازات الأسطورية، إذ شاركت في 19 سباقاً، حققت فيه 15 لقباً، منها 11 سباقاً من الفئة الأولى، أبرزها الفوز 3 مرات بلقب «كينغ جورج السادس والملكة إليزابيث ستيكس»، والفوز مرتين بلقب «الآرك» الفرنسي.

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