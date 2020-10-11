«ون رولر» لجودلفين يتألق في ختام «دبي أبطال المستقبل» بإنجلترا

المصدر: متابعة - خالد المهيري

اختتم أمس مهرجان «دبي أبطال المستقبل» الذي أقيم على مضمار نيوماركت العريق في إنجلترا واستمر يومين بمشاركة نخبة من الخيول الإماراتية والعالمية، وحقق«ون رولر» لجودلفين لقب «طيران الإمارات أوتم ستيكس» لمسافة 1600 متر، «الفئة الثالثة» بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي مسجلاً زمناً قدره 1.39.71 دقيقة بفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن «فان جوخ» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين، وحل ثالثاً «ذهبي» لجودلفين بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وقال شارلي آبلبي: شعرنا بارتياح بالغ تجاه «وان رولر» الذي تقدم خطوة أخرى عقب مشاركته في دونكاستر، والارتقاء إلى مسافة الميل صاحبها مزيد من التحسن، ووليام بيوك كان مرتاحاً جداً عقب السباق، والحصان انتقل بشكل جيد طوال السباق، وعزز من انطلاقته بشكل رائع.

وأضاف: يعتقد وليام أن الحصان لديه من السرعة ما يجعله مرشحاً للجينيز، فأمه فينتري حققت الفوز بسباق ج2 على مسافة الميل وهو ابن «دباوي» وسيكون أكثر قوة خلال الشتاء، وهذه يمكن أن تضاف إلى سرعته، وباعتقادي أنه حصان علينا أن ننظر إليه وبقوة كمرشح لـ2000 جينيز.

وفي باقي أشواط الأمسية، اقتنص «سير مارك باسليكا» لقب الشوط الرئيس «دارلي ديوهيرست ستيكس» لمسافة 1400 متر «الفئة الأولى» بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب آيدين أوبراين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز