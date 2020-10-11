كأس «أم الإمارات» في مضمار تاربس

المصدر: (تاربس - البيان الرياضي)

يستضيف مضمار تاربس الفرنسي عصر اليوم فعاليات كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» لمسافة 2300 متر ضمن فعاليات النسخة 12 من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد العالمي للخيول العربية الأصيلة.

ويأتي تنظيم المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

ويتصدر «نز اند نو الموري» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، قائمة المنافسين على لقب السباق المخصص للخيول في سن أربع سنوات فما فوق، وجائزته 14 ألف يورو.

وينافس على اللقب «كنج مونلو» لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني.

ومن ناحية أخرى يستضيف مضمار جاكرسروه في مملكة السويد، جولة كأس الوثبة ستاليونز للسرعة لمسافة 1200 متر «رملي» ، بمشاركة (8) خيول عربية أصيلة في سن ثلاث سنوات فما فوق.

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