«بيناتوبو» لجودلفين يعتزل المضامير العالمية

المصدر: متابعة - خالد المهيري

أعلنت إسطبلات جودلفين اعتزال النجم «بيناتوبو» عقب مسيرة حافلة في المضامير العالمية، إذ شارك في 10 سباقات حقق خلالها 7 انتصارات مميزة منها 3 مصنفة من الفئة الأولى أبرزها لقب «دارلي ديوهيرست ستيكس» العام الماضي. وقال المدرب شارلي آبلبي: كان شرفاً كبيراً أن أحظى بتدريب حصان في قامة «بيناتوبو»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، استمتع بمتابعة مسيرة البطل في السباقات. وأضاف: الحصول على جواد إنتاج، لا سيما من ذرية الفحل الراحل «شمردل» يعد أمراً رائعاً لعمليات الإنتاج، ونتطلع إلى إيقافه فحلاً في مزرعة دلهام هول.

ختام

ومن جانب آخر يختتم اليوم مهرجان «دبي أبطال المستقبل» على مضمار «نيوماركت» العريق في إنجلترا بمشاركة نخبة من أقوى الخيول الإماراتية والعالمية. وسيكون شوط «دارلي ديوهيرست ستيكس» لمسافة 1400 متر «الفئة الأولى» محط أنظار محبي سباقات الخيول بمشاركة 14 خيلاً أبرزها «الكميت» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب ماركوس تريجوني، و«البشير» المملوك أيضاً لسموه بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب أوين بوروز. وكان اليوم الأول للمهرجان قد شهد فوز «بريتي جورجس» بلقب الشوط الرئيسي «فيليز مايل» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى» والمخصص للمهرات.

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