انطلاق مهرجان «دبي أبطال المستقبل» في إنجلترا اليوم

المصدر: متابعة - خالد المهيري

يشهد مضمار نيو ماركت العريق في إنجلترا، عصر اليوم، انطلاقة مهرجان «دبي أبطال المستقبل»، بمشاركة نخبة الخيول من مختلف دول العالم، والتي يتضمن يومها الأول 8 أشواط مثيرة. وستكون الأنظار متجه نحو الشوط السادس الرئيس لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، والمخصص للمهرات، وبمشاركة 11 مهرة، أبرزهن «دبي فاونتن» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس باتريك جوزيف ماكدونالد وإشراف المدرب مارك جونستون، و«زعبيل كوين» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بقيادة الفارس أندريا أتزيني وإشراف المدرب روجر فاريان.

نيو ماركت أكاديمي

وسيشهد شوط «نيو ماركت أكاديمي جودلفين ستيكس» لمسافة 1000 متر «الفئة الثالثة»، مشاركة 11 خيلاً، أبرزها «رويال أدرس» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب وليام هاجس، و«نومادك إمباير» لـ «المحمدية» للسباقات، بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب ديفيد أوميرا.

جودلفين لايف تايم

ويشارك في شوط «جودلفين لايف تايم كير أوسو شارب ستيكس» لمسافة 1400 متر للفئة الثالثة، والمخصص للمهرات، 10 مهرات، أبرزها «أليستر» بقيادة الفارس جيمي سبنسر وإشراف المدرب ديفيد سيمكوك، و«ثنكنج أوف يو» بقيادة الفارس ريان مرو وإشراف المدرب جوزيف باتريك أوبراين.

شالانج ستيكس

ويتنافس على لقب شوط «جودلفين ستد ستيبل ستاف أواردس شالانج ستيكس» لمسافة 1400 متر للفئة الثانية، 9 خيول، أبرزها «زاكوسكي» لجودلفين، بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، و«خلوصي» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب روجر فاريان، و«جلورياس جيرني» لسمو الشيخة الجليلة بنت محمد بن راشد آل مكتوم للسباقات، بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

أولد راولي

ويشهد الشوط الخامس «أولد راولي كب هانديكاب» لمسافة 2400 متر، مشاركة 17 خيلاً، أبرزها «برلينت لايت» لجودلفين، بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، و«إفراز» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس باتريك جوزيف ماكدونالد وإشراف المدرب مارك جونستون، و«نصراوي» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب جون غوسدن.

دارلي ستيكس

وتشارك في شوط «دارلي برايد ستيكس» لمسافة 2000 متر «الفئة الثالثة»، والمخصص للمهرات والأفراس، 14 مهرة، أبرزها «ماجيك ليلي» لجودلفين، بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، و«أورد سكيم» للملكة إليزابيث الثانية، بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب وليام هاجس.

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