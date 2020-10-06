«غنتوت للبولو» يبدأ الموسم بحملة توعية

المصدر: أبوظبي - وام

تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، بدأ النادي منذ الأول من أكتوبر الحالي، نشاطه لموسم 2020 - 2021، بحملة توعية مجتمعية شاملة، لحين استئناف برنامج النادي الرياضي السنوي، وفقاً للبروتوكول الصحي المعتمد.

توعية

وأكد زايد خليفة الزعابي المدير التنفيذي للنادي، أن حملة التوعية بسرطان الثدي، التي بدأها النادي، تعكس الدور المجتمعي المهم الذي تؤمن به الإدارة، وأن البرنامج الخاص بالحملة، يتميز بالتنوع، ويتضمن التوعية الإعلامية، من خلال مختلف وسائل ووسائط التواصل الاجتماعي، على مدى شهر كامل، بمشاركة كوكبة من الرياضيين، ونخبة من الخبراء والمختصين في هذا المجال، وتهدف للتعريف بأهمية الرياضة التي تحد من نشاط المرض.

وأوضح أن الحملة التي ينظمها النادي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تهدف لتحقيق الفائدة المرجوة، من خلال برنامج التوعية للوقاية من سرطان الثدي، من خلال التركيز على أهمية الكشف المبكر، ووسائل الوقاية والمعالجة، وعوامل الخطورة المسببة للإصابة، وأهمية الفحص الدوري، لافتاً إلى حرص النادي سنوياً، بتوجيهات من قيادته، على إقامة حملة للتوعية بخطورة المرض، من خلال مهرجانات النادي الرياضية السنوية الخيرية، التي ينظمها بمشاركة نجوم البولو، بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم.

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