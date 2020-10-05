«آنيبل» تودع المضامير بخيبة أمل في «الآرك» الفرنسي

المصدر: متابعة - خالد المهيري

ودعت «آنيبل» للأمير خالد بن عبدالله آل سعود المضامير العالمية بخيبة أمل عقب خسارتها أمس سباق «الآرك» الفرنسي بمضمار «لونغشامب»، وكانت النجمة الأسطورية «حلت بالمركز السادس» تأمل في تحقيق اللقب للمرة الثالثة إلا أن «سوتساس» بقيادة ديمورو وإشراف المدرب جان كلود روجيت حقق المفاجأة الكبرى وأحرز اللقب بجدارة في 2.39.30 دقيقة، وبفارق رقبة عن «إن سووب» بقيادة رونان توماس وإشراف جرافارد، وحل ثالثاً «بيرشان كينغ» لجودلفين بقيادة بيير تشارلز بودو وإشراف أندريه فابر .

وتوج «اسنشيال كوالتي» لجودلفين بقيادة لوي سايز وإشراف براد كوكس بلقب «بريدرز فيوتشرتي» لمسافة 1700 متر «الفئة الأولى» بمضمار كينلاند بأمريكا.

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