«باديس دي» بطل كأس رئيس الدولة للخيول في أمريكا

المصدر: بالتيمور - البيان الرياضي

حصد الجواد «باديس دي» لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في محطته الأمريكية الثامنة التي أقيمت أول من أمس في مضمار «بيملكو» الرملي العريق في مدينة بالتيمور بولاية ميرلاند الأمريكية ضمن أجندة سباقات النسخة السابعة والعشرين.

ونجح البطل البالغ من العمر 9 سنوات في الفوز بلقب الكأس الغالية للمرة الثانية في مشواره بعد الفوز في نسخة 2016، ليرفع رصيد انتصاراته إلى 27 فوزاً من أصل 47 مشاركة، ويعود «باديس دي» للمالك جين تيوتش، ويشرف على تدريبه نيكول روجيري وتحت قيادة الفارس أليكس سينترون.

وحققت المحطة الأمريكية الكثير من المكتسبات الجديدة للإمارات ولسباقات الخيل العربية، في ظل تنظيم الحدث في مضمار بيملكو الرملي العريق الذي يعد موطن سباقات بريكنيس ستيكس الشهيرة، إلى جانب ما شهده من اهتمام إعلامي كبير في ظل البث التلفزيوني المباشر لأغلب القنوات الأمريكية، التي سلطت الضوء على مكانة الكأس الغالية ومسيرة سباقاتها العالمية.

وأقيم الحدث تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، امتداداً لرؤية ونهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، لإعلاء قيمة الخيل العربي الأصيل في المضامير العالمية كافة. وشهد السباق منافسة كبيرة بين الخيول الـ 12 المشاركة التي تمثل نخبة مرابط ومزارع الخيل العربي في أمريكا في السباق الذي أقيم لمسافة 1700 متر «جروب 1» للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، وبلغت قيمة جوائز السباق (100 ألف دولار أمريكي).

وفي الختام قام عبد الرحمن النعيمي ممثل سفارة الدولة في واشنطن، وسوزان ماير رئيسة نادي سباقات الخيل العربية في أمريكا بتقديم الكأس لمالك ومدرب وفارس الجواد «باديس دي».

فخر

وقال فيصل الرحماني مستشار مجلس أبوظبي الرياضي، مشرف عام سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة: «فخورون بالمنجزات المهمة التي حققها سباق المحطة الأمريكية وسط ظروف المرحلة الراهنة التي أكدت حرصنا الكبير والتزامنا تجاه اتحادات وجمعيات الخيل العربية في البلدان كافة، ومواصلة رحلة دعمنا المستمر للملاك والمربين بجميع دول العالم، انطلاقاً من توجيهات ورؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، واهتمامه الكبير الذي يدفعنا نحو المقدمة والنجاح».

وأضاف: «استطاعت محطة أمريكا أن تكون خير دليل على مكانة وأهمية الكأس الغالية بالنسبة لملاك الخيل في العالم».

وأكد عبد الرحمن النعيمي أهمية ومكانة سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة لدى محبي الخيل في أمريكا، مشيراً إلى أن تنظيم السباق في أعرق المضامير على صعيد العالم يمثل مكسباً كبيراً لدعم وإعلاء شأن الخيل العربي الأصيل.

وأعرب عن فخره واعتزازه بالنجاح الكبير الذي حققه السباق بمحطته الأمريكية الثامنة، ومدى اهتمام الإعلام الأمريكي بالحدث، مؤكداً أن هذا الأمر يدل على المسيرة التاريخية المميزة لسلسلة سباقات الكأس الغالية.

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