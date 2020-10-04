«نزيف» لحمدان بن راشد بطلة «صن شاريوت ستيكس» في إنجلترا

المصدر: متابعة - خالد المهيري

واصلت خيول الإمارات انتصاراتها القوية على المضامير الأوروبية، ففي مضمار «نيو ماركت» العريق في إنجلترا، حققت المهرة «نزيف» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، لقب سباق «صن شاريوت ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، والمخصص للمهرات، بقيادة جيم كراولي وإشراف المدرب جون غوسدن، مسجلة زمناً 1.42.21 دقيقة، وبفارق طول ونصف الطول عن «هاف لايت» لجودلفين، بقيادة وليام بويك وإشراف المدرب هنري اليكس بانتال، وحلت في المركز الثالث «كلوك أوف سبيرتس» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بقيادة أندريا أتزيني وإشراف ريتشارد هانون.

ومن جانب آخر، حققت خيول الإمارات، ثنائية في افتتاح مهرجان «الآرك» الفرنسي، على مضمار «لونغشامب» العريق، إذ حافظ «ذا ريفلينانت» لإسطبل «الأصايل»، بقيادة بيير شارلس بودوت وإشراف المدرب إف إتش جرافارت، على لقب «بري دانيل وايلد نستين» لمسافة 1600 متر «الفئة الثانية»، مسجلاً 1.45.34 دقيقة، وبفارق طول وربع الطول «زيغفيلد» لجودلفين، بقيادة مايكل بارزالونا وإشراف المدرب أندريه فابر، وجاء ثالثاً «متمرس» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة أوريلين ليميتر وإشراف فريدي هيد.

ونال «جدومي» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، لقب الشوط الرابع لمسافة 1600 متر، بقيادة مايكل بارزالونا وإشراف المدربان سايمون وإد كريسفورد.

ويختتم اليوم مهرجان «الآرك» ،بمشاركة أقوى الخيول الإماراتية والعالمية، وستكون الأنظار متجهة نحو الشوط الرئيس «الآرك» لمسافة 2400 متر «الفئة الأولى»، بمشاركة 15 خيلاً، أبرزهم «آنيبل» للأمير خالد بن عبد الله آل سعود، المرشحة الأولى والتي تطمح لتحقيق اللقب للمرة الثالثة، بقيادة فرانكي ديتوري وإشراف المدرب جون غوسدن. وتشارك خيول الإمارات في هذا الشوط، عبر«بيرشان كينغ» لجودلفين، بقيادة بيير تشارلز بودو وإشراف المدرب أندريه فابر، و«رابحة» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة ماكسيم جويون وإشراف جان كلود روجيت، وتشارك «توكيل» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، في سباق «بري دي لوبرا» لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى»، بقيادة كريستيان ديمورو وإشراف جان كلود روجيت.

ويشهد سباق «بري دي لافوريت» لمسافة 1400 متر «الفئة الأولى»، مشاركة «إيرث لايت» لجودلفين، بقيادة مايكل بارزالونا وإشراف أندريه فابر.

ويستضيف المضمار الفرنسي سباق كأس العالم للخيول العربية لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى»، بمشاركة 8 خيول، أبرزهم «حيان» لـ «ياس» لإدارة السباقات، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، بقيادة يوريتز مينديزابال وإشراف فريدريك سانشيز.

ومن جانب آخر، يشارك «رايت أون كو» لجودلفين، بقيادة يوشيهيرو وإشراف ميتسوغو كون، في سباق «سبرينترس ستيكس» لمسافة 1200 «الفئة الأولى»، بمضمار «ناكايما» في اليابان، فيما تشارك المهرة «لفزستراك» لجودلفين، بقيادة جونير الفرادو وإشراف بيل موت، في سباق «ميس غريلو ستيكس» لمسافة 1700 متر «الفئة الثانية»، بمضمار «بيلمونت بارك» بأمريكا .

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز