انطلاق مهرجان «الآرك» الفرنسي اليوم

المصدر: متابعة - خالد المهيري

ينطلق اليوم على مضمار «لونغشامب» العريق في فرنسا مهرجان «الآرك الفرنسي» بمشاركة أبرز الخيول الإماراتية والعالمية.

وسيشهد شوط «بري دو كادران» لمسافة 4000 متر «الفئة الأولى» مشاركة 9 خيول وأبرزها «سبليميس» لجودلفين. ويشارك في شوط «بري شوديناي» لمسافة 3000 متر «الفئة الثانية» 6 خيول أبرزها «نيمين ليون» لجودلفين، كما سيدافع «ذا ريفلينانت» لاسطبل «الأصايل» عن لقب «بري دانيل وايلد نستين» لمسافة 1600 متر «الفئة الثانية»، وسيشهد الشوط مشاركة كل من «زيغفيلد» لجودلفين، و«متمرس» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، و«مأمورة» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

تحدي المهرات

ومن جانب آخر، يستضيف مضمار «نيوماركت» العريق في إنجلترا اليوم سباق «صن شاريوت ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى». وسيدفع فريق جودلفين بثلاث مهرات في السباق وهن «تيربيلام» بقيادة الفارس جيمس دويل، و«هاف لايت» بقيادة الفارس وليام بويك، و«فاينال سونج» بقيادة الفارس جيسون واتسون.

كما سيشهد السباق مشاركة «نزيف» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس جيم كراولي، و«كلوك أوف سبيرتس» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس أندريا أتزيني.

ومن جهته، يشارك «بيكسليت» لجودلفين بقيادة الفارس خوسيه ليزكانو وإشراف المدرب مايكل ستيدام في سباق «بيلمونت داربي» لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى» والذي سيقام على مضمار «بيلمونت بارك» في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم.

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