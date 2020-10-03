12 جواداً في تحدي كأس رئيس الدولة للخيول

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تشهد سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة قمة نارية مرتقبة تجمع الأقوياء من نخبة الخيل العربية في أقوى المواجهات ، عندما يستضيف مضمار بيملكو العريق في مدينة بالتيمور بولاية ميرلاند الأمريكية اليوم المحطة الثامنة للكأس الغالية ضمن أجندة سباقات النسخة 27 .

وتقام سلسلة السباقات برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في ظل الاهتمام الكبير وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ودوره الريادي لإعلاء الخيل العربي الأصيل في أهم وأكبر السباقات والمضامير العالمية، والعمل على تشجيع المربين والملاك والمدربين لرعاية الخيل العربي، انسجاماً مع رؤية ونهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه.

عراقة

وتتجه أنظار عشاق سباقات الخيل العربية في العالم الليلة نحو مضمار بيملكو «تأسس عام 1870» ، والذي يستضيف الحدث من جديد بعد تنظيمه طوال السنوات الأربع الماضية في مضمار تشرشل داونز بولاية كنتاكي، انطلاقاً من حرص اللجنة العليا المنظمة لمواصلة التنوع في تنظيم الكأس الغالية في أهم وأكبر المضامير العالمية وأفضل مهرجانات وسباقات الخيل العالمية.

ويشهد سباق الكأس الغالية في محطته الثامنة، مشاركة 12 خيلاً من أفضل الخيول العربية الأمريكية في صراع الكبار ولقاء الأقوياء للمنافسة على لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1700 متر «جروب 1» الذي يقام للخيول من عمر 4 سنوات فما فوق، كما تبلغ قيمة الجوائز 100 ألف دولار ، ويلتقي في المحطة الأمريكية نخبة وأقوى الخيول المصنفة وكبار الملاك والمدربين والفرسان في واحدة من المواجهات المميزة.

وتضم قائمة الخيول المشاركة الجواد «باديس دي» بطل سباق نسخة 2016، والبالغ من العمر 9 سنوات، للمالك جين تيوتش، بإشراف المدرب نيكول روجيري وقيادة أليكس سينترون، ولدى الجواد 26 انتصاراً من 47 مشاركة، ويتواجد أيضاً بطل نسخة عام 2018 الجواد «كويك ساند» (14 فوزاً من 30 مشاركة)، ويعود للمالك جيليس وبيتي وجوزيف، ويشرف عليه المدرب توريز ويقوده كايبر جي كوا، إلى جانب الجواد «ماد جكمان» (فيرجينيا) صاحب المركز الثاني في نسخة 2018، ويعود لجولدن ساند ريسينغ ويشرف عليه المدرب فينيكا بنتلي، ويقوده جيفيان توليدو، و«أب تاون كرويز ديركتور» (تكساس) للمالك سارة أوين وبإشراف المدرب جيرالد ايفرسون، ويقوده فورست بويس، والجواد «ايريديسي» (فيرجينيا) ابن داحس الذي يعود لجولدن ساند ريسينغ، وبإشراف المدرب فينيكا بنتلي ويقوده شيلدون راسل، وفي سجله 3 انتصارات من أصل 10 مشاركات، اثنان منها في 2020، بجانب الجواد «اب تاون ساندي جيرل» (تكساس) ولديه 13 فوزاً من 24 مشاركة، ويعود للمالك جون هينينجسجارد وبإشراف المدرب لين أشبي وقيادة خوسيه جارسيا.

وتضم القائمة المهر «كيسور» (تكساس) وفي سجله 3 انتصارات من أصل 10 مشاركات ويعود للملاك شارلي، وسيندي ويليس، سوزان، ويشرف عليه المدرب جيرمياس ويقوده لوكاس إي بيرتشيلي، كما يشارك المهر «آر بي ريتش لايك مي» (فلوريدا) ابن مجد العرب، وفي سجلاته 6 انتصارات من 11 مشاركة، ويعود لمزرعة روزبروك، بإشراف المدرب جيرنيستو توريز وقيادة كزافييه بيريز، إلى جانب «لازور هيس» ابن داحس، للمالك مارك أشبي، وبإشراف المدرب لين أشبي وقيادة كاتي ديفيس، ويتواجد «كولرز ان موشن»، ابن داحس، للمالك كيرستن سوان، وإشراف المدرب كيرستن سوان وقيادة كيرستن سوان، بجانب «بيلفاست» لجولدن ساند ريسينغ ويشرف على تدريبه فينيكا بنتلي، ويقوده كيفن جوميز، و«دانس وذ مي» الذي يعود لمزرعة روزبروك باشراف المدرب جيرنيستو توريز ويقوده جبرائيل سايز.

حدث استثنائي

واكد مطر اليبهوني رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة أن سباق المحطة الأمريكية يمثل حدثاً استثنائياً ، وقال: نحرص على تحقيق المزيد من المكاسب والنجاحات على الصعد كافة في كل عام، بالتواجد في المضمار العريق وفي أهم المهرجانات، كما أن التفاعل كبير من ملاك ومربي الخيل العربي في أمريكا، ويحرصون على تحقيق نقلة كبيرة من خلال المنافسة القوية لنخبة الخيول، إضافة إلى التفاعل الإعلامي الأمريكي الذي يصل برسالة الحدث للعالمية، ويعكس المكانة الكبيرة للدولة وسمعتها المرموقة في المحافل الدولية.

وقال فيصل الرحماني مستشار مجلس أبوظبي الرياضي، مشرف عام سلسلة سباقات الكأس الغالية : نفخر بقيمة محطة أمريكا التي تمثل نخبة سباقاتنا العالمية في ظل ما تحظى به من أصداء ترحيبية واسعة بتنظيم سباق الكأس الغالية للعام الخامس على التوالي، ونشهد في كل عام تجسيد النجاحات بداية من التواجد بأهم سباقات مضمار بيملكو والمشاركة الرائعة لنخبة الخيول الأمريكية القوية والتنظيم الرائع والحملة الترويجية للحدث.

مؤشرات

قال مطر اليبهوني: إن كل المؤشرات تعكس أهمية ودور محطة أمريكا في إرساء شراكة نجاحات مستمرة لرفعة شأن الخيل العربي عالمياً، ونحرص في اللجنة العليا المنظمة لاستدامة هذه الشراكة لمزيد من النجاحات على صعيد تقديم سباقات عالمية تحفظ للخيل العربي مكانته وتعزز حضوره في مشهد المهرجانات والسباقات الكبيرة.

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