12 خيلاً تشارك في لقاء الأقوياء بالجولة الأمريكية لكأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة

المصدر: وام

تشهد سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة قمة مرتقبة تجمع الأقوياء من نخبة الخيول العربية في أقوى المواجهات وأهم المحطات، عندما يستضيف مضمار بيملكو العريق في مدينة بالتيمور بولاية ميرلاند الأمريكية غدا المحطة الثامنة للكأس الغالية ضمن أجندة سباقات النسخة السابعة والعشرين.

وتقام سلسلة السباقات برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في ظل الاهتمام الكبير وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ودوره الريادي لإعلاء قيمة الخيل العربي الأصيل في أهم وأكبر السباقات والمضامير العالمية، والعمل على تشجيع المربين والملاك والمدربين لرعاية الخيل العربي، الذي يعكس المكانة الكبيرة لتراث الإمارات الأصيل، بما يدعم خطط الحفاظ على مسيرته التاريخية انسجاما مع نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".

وتتجه أنظار عشاق سباقات الخيول العربية في العالم مساء غد نحو مضمار بيملكو العريق الذي تأسس عام 1870، الذي سيستضيف الحدث من جديد بعد تنظيمه طوال السنوات الـ4 الماضية في مضمار تشرشل داونز بولاية كنتاكي، انطلاقا من حرص اللجنة العليا المنظمة على مواصلة التنوع في تنظيم الكأس الغالية في أهم وأكبر المضامير العالمية، وأفضل مهرجانات وسباقات الخيل العالمية، بما يسهم في تسليط الضوء على المكانة التاريخية للحدث وقيمته كأكبر وأعرق سلسلة لسباقات الخيول العربية الكلاسيكية في العالم.

ويشهد سباق الكأس الغالية في محطته الثامنة، مشاركة 12 خيلاً من أفضل الخيول العربية الأمريكية في صراع الكبار ولقاء الأقوياء للمنافسة على لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1700 متر "جروب 1" الذي يقام للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، وتبلغ قيمة جوائز السباق "100 ألف دولار أمريكي"، ويلتقي في المحطة الأمريكية نخبة من أقوى الخيول المصنفة وكبار الملاك والمدربين والفرسان في واحدة من المواجهات الكبيرة والمميزة.

وتضم قائمة الخيول المشاركة الجواد "باديس دي" بطل سباق نسخة 2016، والبالغ من العمر 9 سنوات، للمالك جين تيوتش، وذلك بإشراف المدرب نيكول روجيري وقيادة الفارس أليكس سينترون، ولديه 26 انتصاراً من 47 مشاركة ..كما يتواجد أيضا بطل نسخة عام 2018 الجواد "كويك ساند" من مواليد 2013، وفي جعبته 14 فوزاً من 30 مشاركة، ويعود للمالك جيليس وبيتي وجوزيف، ويشرف عليه المدرب جيرنيستو توريز والفارس كايبر جي كوا، إلى جانب الجواد "ماد جكمان " "فيرجينيا" صاحب المركز الثاني في سباق نسخة 2018، ويعود لجولدن ساند ريسينغ ويشرف عليه المدرب فينيكا بنتلي، ويقوده الفارس جيفيان توليدو.

كما تضم القائمة "اب تاون كرويز ديركتور" "تكساس" من مواليد 2015، للمالك سارة أوين وبإشراف المدرب جيرالد ايفرسون، والفارس فورست بويس، بالإضافة إلى الجواد "ايريديسي" "فيرجينيا" ابن داحس من مواليد 2015 الذي يعود لجولدن ساند ريسينغ، وبإشراف المدرب فينيكا بنتلي والفارس شيلدون راسل، وفي سجله 3 انتصارات من أصل 10 مشاركات اثنتان منها في 2020، بجانب الجواد "اب تاون ساندي جيرل" "تكساس" من مواليد 2014 ولديه 13 فوزاً من 24 مشاركة، ويعود للمالك جون هينينجسجارد وبإشراف المدرب لين أشبي وقيادة الفارس خوسيه أنجيل جارسيا.

وتضم القائمة أيضا المهر "كيسور" "تكساس" من مواليد 2016 وفي سجله 3 انتصارات من أصل 10 مشاركات الذي يعود للملاك شارلي، وسيندي ويليس، وسوزان، ويشرف عليه المدرب جيرمياس كاسترو تحت قيادة الفارس لوكاس إي بيرتشيلي، كما يشارك المهر "آر بي ريتش لايك مي" "فلوريدا" من مواليد 2016، ابن مجد العرب، وفي سجلاته 6 انتصارات من 11 مشاركة، ويعود لمزرعة روزبروك، بإشراف المدرب جيرنيستو توريز وقيادة الفارس كزافييه بيريز، إلى جانب "لازور هيس" ابن داحس، للمالك مارك أشبي، وبإشراف المدرب لين أشبي وقيادة الفارس كاتي ديفيس، كما يتواجد "كولرز ان موشن"، ابن داحس، للمالك كيرستن سوان، وإشراف المدرب كيرستن سوان وقيادة الفارس كيرستن سوان، بجانب "بيلفاست" لجولدن ساند ريسينغ ويشرف على تدريبه فينيكا بنتلي، ويقوده كيفن جوميز، ومن ثم آخر المشاركين "دانس وذ مي" الذي يعود لمزرعة روزبروك وقيادة المدرب جيرنيستو توريز والفارس جبرائيل سايز.

وقال مطر سهيل اليبهوني رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة: "إن سباق المحطة الأمريكية يمثل حدثاً استثناياً في غاية الأهمية، نحرص من خلاله على تحقيق المزيد من المكاسب والنجاحات على كافة الأصعدة في كل عام، بداية بترجمة خططنا والتواجد في المضمار العريق وفي أهم المهرجانات، بجانب التفاعل الكبير من ملاك ومربي الخيل العربي في أمريكا الذين يحرصون على المشاركة القوية وتحقيق النقلة الكبيرة في سباق كل عام من خلال المنافسة القوية لنخبة الخيول الأمريكية، إضافة إلى التفاعل الإعلامي الأمريكي الواسع الذي يصل برسالة الحدث إلى العالمية ويعكس المكانة الكبيرة لدولة الإمارات وسمعتها المرموقة في أكبر المحافل الدولية وتواجدها بقوة بكافة المجالات".

بدوره أعرب فيصل الرحماني مستشار مجلس أبوظبي الرياضي، مشرف عام سلسلة سباقات الكأس الغالية عن فخره واعتزازه بقيمة محطة أمريكا التي تمثل نخبة سباقاتنا العالمية في ظل ما يحظى به من أصداء ترحيبية واسعة بتنظيم سباق الكأس الغالية للعام الخامس على التوالي.

وقال: "نشهد في كل عام تجسيد الكثير من النجاحات في هذه المحطة بداية من التواجد بأهم سباقات مضمار بيملكو العريق والمشاركة الرائعة لنخبة الخيول الأمريكية القوية في السباق والتنظيم الرائع والحملة الترويجية والإعلامية للحدث".

وتابع: "تلك المؤشرات تعكس أهمية ودور محطة أمريكا في ارساء شراكة نجاحات مستمرة لرفعة شأن الخيل العربي عالمياً، ونحن نحرص في اللجنة العليا المنظمة لاستدامة هذه الشراكة من أجل تحقيق المزيد من النجاحات على صعيد تقديم سباقات عالمية تحفظ للخيل العربي مكانته وتعزز حضوره في مشهد المهرجانات والسباقات الكبيرة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز