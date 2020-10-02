«ستورم تروبر» يتألق في كأس الوثبة

المصدر: غلين - البيان الرياضي

عاد الجواد «ستورم تروبر» لعقبة عاشور وإشراف المالك نفسه، وقيادة الفارسة البلجيكية آنا فان دين تروست، إلى سكة الانتصارات، حين توج بطلاً لسباق كأس الوثبة ستاليونز بمضمار غلين بمملكة بلجيكا، ضمن فعاليات النسخة 12 من مهرجان منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

ويقام السباق، بناء على توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، تماشياً مع استراتيجية المهرجان، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.

وشارك في السباق، البالغ طوله 1500 متر، (13) خيلاً عربية أصيلة، في سن ثلاث سنوات فما فوق، تنافست بقوة على الجائزة المالية البالغة 5 آلاف يورو، ولم يجد «ستورم تروبر» أي صعوبة في تحقيق الفوز.

وجاء تفوق الجواد البالغ من العمر 9 سنوات، بفارق 2,5 طول عن الفرس «جدايل»، لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، بإشراف جيمس أوين، وقيادة دامين ارتو.

وقطع البطل المسافة في زمن قدره 1:43:66 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث «الزاركا» ليوهان فيرستربين، بإشراف نفس المالك، وقيادة جيركو بوغارتس.

ويقام المهرجان، بدعم ورعاية دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، بتنسيق من مجلس أبوظبي الرياضي، وبرعاية الشركة الوطنية لإنتاج وتسويق الأعلاف، بصفتها «الشريك الأساسي»، والأرشيف الوطني «الشريك الرسمي»، وطيران الإمارات، بصفتها الناقل الرسمي، وبرعاية أيضاً شركة المسعود للسيارات ـ نيسان، وأريج الأميرات، وكالة عمير للسفريات، وقناة ياس الرياضية، وفيولا كوميونيكيشنز، ونادي أبوظبي للصقارين، والاتحاد النسائي العام، ونادي أبوظبي للفروسية.

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