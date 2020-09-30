30.5 مليون دولار جوائز «كأس السعودية 2021» للخيول

المصدر: متابعة - خالد المهيري

أعلن الأمير بندر بن خالد الفيصل، رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل بالمملكة العربية السعودية، عن تفاصيل النسخة الثانية لـ «كأس السعودية» التي ستقام يومي 19 و 20 فبراير العام المقبل، وتصل القيمة الإجمالية لجوائزها إلى 30 مليوناً وخمسمائة ألف دولار، بزيادة مقدارها مليون وثلاثمائة ألف دولار عن النسخة الثانية. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمقر نادي الفروسية بالعاصمة الرياض، بحضور عادل المزروع مدير عام نادي سباقات الخيل، وتوم ريان مدير «كأس السعودية» وعدد من المسؤولين وممثلي الصحافة المحلية والعالمية.

وتحدث الأمير بندر بن خالد الفيصل في بداية المؤتمر الصحفي عن النجاح الكبير الذي حققه سباق «كأس السعودية» والذي أقيم الشهر الماضي بفضل توجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، في دعم كافة الأنشطة الرياضية في المملكة وخاصة سباقات الخيول والفروسية.

وأضاف الأمير بندر الفيصل، أن النسخة الأولى من السباق حقق نجاحاً كبيراً، إذ استقطبت 60 جواداً عالمياً منها 22 من الفئة الأولى، بالإضافة إلى الإشادات العالمية بالبنية التحتية المتمثلة بميدان الملك عبد العزيز لسباقات الخيل والتنظيم المميز، والذي نال إعجاب الجميع.

تغييرات جديدة

وأعلن الأمير بندر الفيصل عن زيادة قيمة عدد من الأشواط أبرزها سباق ديربي السعودية، والذي ستصبح قيمة جائزته مليوناً وخمسمائة ألف دولار بدلاً من ثمانمائة ألف دولار، وشوط سباق عبيَّه السعودي للجواد العربي، من 1.9 مليون دولار إلى 2 مليون دولار، بينما تضاعفت قيمة جوائز سباق نادي سباقات الخيل التكافئي للخيل المحلية «Handicap» من نصف مليون دولار إلى مليون دولار، أما في يوم تحدي الفرسان الدوليين وهو يوم 19 فبراير قبل يوم من كأس السعودية ويشارك فيه 14 من أفضل الخيالة في العالم، سيتنافسون على جوائز تبلغ قيمتها مائة ألف دولار.

كما أعلن الأمير بندر الفيصل عن إضافة شوط مفتوح لدول العالم من المجموعة الثانية والمجموعة الثالثة وجائزته تبلغ 500 ألف دولار، وبخصوص وباء كورونا وتأثيره على السباق، أكد بأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة خلال البطولة.

من جانبه، رحب عادل المزروع، مدير عام نادي سباقات الخيل، بالمشاركين في النسخة الثانية من البطولة، مشيراً إلى أن الرياضة بشكل عام والفروسية بشكل خاص شهدت نهضة كبيرة، مما جعلها محط أنظار العالم.

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