«شيرد سينس» لجودلفين يواجه التحدي في «أوكلاهوما داربي»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تستعد خيول جودلفين لمواصلة التألق عالمياً اليوم، ففي الولايات المتحدة الأمريكية يواجه المهر «شيرد سينس» التحدي في سباق «أوكلاهوما داربي» لمسافة 1800 متر «الفئة الثالثة» على مضمار «رمينغتون بارك».

وقال جيمي بيل، رئيس جودلفين الولايات المتحدة: «باعتقادنا أن «شيرد سينس» أحد الخيول المرشحة للفوز في أوكلاهوما داربي، ومنحناه استراحة جيدة بين السباقات، ويمثل هذا السباق هدفاً جيداً له».

وأضاف: «وكما رأينا في انديانا داربي، يعد «شيرد سينس» جواداً قادراً على تسجيل أوقات ممتازة، ويبذل مجهوداً مقدراً في السباقات، وتألق في جميع سباقاته عدا اثنين وكان له العذر في ذلك، وفي سباق اليس بارك داربي ركض متأخراً ولم تكن لديه فرصة».

وواصل قائلاً: «أثبت «شيرد سينس» نفسه أمام اثنين من الخيول الجيدة هذا الموسم من بينهما «ارت كوليكتور» وظل أداؤه متماسكاً للغاية، ويبذل ما عنده بنسبة 100% في كل مشاركة، والخيول التي تفعل ذلك في معظم الأحيان تشق طريقها نحو حلبة الفائزين».

مهمة صعبة

ومن جانب آخر، يخوض المهر «تيركيش بالاس» مهمة عسيرة في أول مشاركة له بسباقات الفئات، حيث سيواجه النجم الياباني «كونتريل» بسباق «كوب شيمبن هاي» لمسافة 2200 متر «الفئة الثانية» على مضمار «شكيو» في اليابان.

وقال هاري سويني من جودلفين اليابان: «هطول أمطار غزيرة في منطقة شكيو خلال الـ 48 ساعة المقبلة هي الأمل الحقيقي الوحيد في رؤية أداء جيد من «تيركيش بالاس» بسباق كوب شيمبن هاي، وعلى الرغم من فوزه من قبل بثلاثة سباقات، أظهر ابن «غولدن هورن» نزعة لتفضيل الأرضية اللينة، علماً أن الأرضية الجافة هي الغالبة على المضامير التي تقام بها منافسات جمعية السباقات اليابانية»، وأضاف هاري سويني: «مع أخذ هذا الأمر في الاعتبار، أعطيناه استراحة لمدة خمسة أشهر بعيداً عن السباقات في الفترة من فبراير إلى يوليو قبل إعادته للسباقات تزامناً مع موسم الأمطار فنجح في تحقيق الفوز مرتين».

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